EU sætter Justin Suns kryptobørs HTX på sanktionsliste mod Rusland

EU har føjet Justin Suns kryptobørs HTX til en ny sanktionsliste rettet mod aktører, der mistænkes for at hjælpe Rusland med at omgå vestlige sanktioner.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

EU har udvidet sin sanktionsliste mod Rusland til at omfatte kryptobørsen HTX, der er stiftet af den kontroversielle kryptoentreprenør Justin Sun. Det bekræfter både CoinGape og Cointelegraph, som begge har fået adgang til den opdaterede liste, der blev offentliggjort fredag efter en meddelelse fra EU torsdag.

Ifølge Cointelegraph er HTX én ud af i alt 18 enheder, som EU nu beskriver som aktører, der “leverer krypto-aktivtjenester eller betalingstjenester” i strid med unionens sanktionsregime mod Rusland. Formålet med de nye tiltag er at lukke finansielle kanaler, som mistænkes for at hjælpe russiske interesser med at omgå de eksisterende restriktioner.

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Endnu et land lukker ned for HTX

Sanktionerne fra EU kommer ikke som det første tilbageslag for HTX i denne sammenhæng. Cointelegraph skriver, at børsen allerede tidligere er blevet sanktioneret af Storbritannien, og at den nye EU-beslutning derfor føjer endnu et lag af restriktioner til den globale modstand mod platformen.

For europæiske brugere og virksomheder betyder optagelsen på listen, at det fremover kan være ulovligt at handle med eller gennem HTX, ligesom finansielle institutioner i EU forventes at stramme deres kontrol med transaktioner, der kan kobles til den sanktionerede børs.

Justin Sun i søgelyset igen

Justin Sun er en velkendt skikkelse i kryptoverdenen, blandt andet som stifter af blockchain-projektet Tron. HTX, tidligere kendt som Huobi, er en af de større globale kryptobørser, og sanktionen sætter fornyet fokus på Suns forretningsimperium og de netværk, hans platforme opererer i.

Hverken CoinGape eller Cointelegraph oplyser i deres dækning, om HTX eller Justin Sun har kommenteret sanktionerne direkte, og det fremgår heller ikke, hvilke konkrete transaktioner eller kunder EU baserer sin vurdering på.

Hvorfor det betyder noget for danske investorer

Sagen understreger, at EU fortsat skærper kontrollen med kryptomarkedet som en del af sanktionspolitikken mod Rusland – en udvikling, der kan påvirke, hvilke platforme europæiske investorer lovligt kan benytte. Danske investorer, der handler kryptovaluta gennem internationale børser, bør være opmærksomme på, om deres udbyder optræder på lignende sanktionslister, da det kan medføre begrænset adgang til midler eller juridiske komplikationer.

Sagen føjer sig desuden til en bredere tendens, hvor både EU og britiske myndigheder i stigende grad retter blikket mod kryptosektoren som et muligt led i omgåelse af finansielle sanktioner mod Rusland.

Kilder: Coingape, Cointelegraph