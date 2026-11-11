European Energy sælger halvdelen af 323 MW solcelleportefølje til Sampension

European Energy sælger 50 % af Holsted Solar Park til Sampension. Desuden indkalder Ambu til generalforsamling, og Unlimit Group køber aiOS.

European Energy sælger halvdelen af en dansk solcelleportefølje på 323 MW til Sampension. Det oplyste selskabet i en selskabsmeddelelse mandag 9. november kl. 08.21.

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Salget omfatter 50 % af Holsted Solar Park P/S. Det selskab ejer to solcelleparker: Glejbjerg på 148 MW og Holsted på 175 MW. Begge parker er i drift. Med i handlen følger også et planlagt batterilager på 87 MW.

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Mandagen bød desuden på en indkaldelse til generalforsamling hos Ambu, et opkøb fra et konkursbo hos Unlimit Group og et køb af egne aktier hos EgnsINVEST Ejendomme Tyskland.

Ambu foreslår nyt bestyrelsesmedlem

Ambu indkaldte kl. 09.46 til ordinær generalforsamling. Den holdes onsdag den 2. december 2026 kl. 15.00 i Ballerup. Selskabet foreslår et nyt bestyrelsesmedlem.

Unlimit Group køber aiOS ud af konkursbo

Kl. 09.56 meddelte Unlimit Group et opkøb fra konkursboet efter det tidligere datterselskab Haslev1509 ApS. Prisen er 90.000 kr. For det beløb får selskabet inventar, udstyr og varelager. Desuden følger softwareprojektet Unlimit aiOS med, inklusive navn og domæne.

Hos EgnsINVEST Ejendomme Tyskland handlede meddelelsen kl. 09.38 om egne aktier. Selskabet købte 600 af dem i uge 45. Gennemsnitskursen lå på 141,3, og opkøbet kostede i alt 84.800 kr.

Offentliggjort Selskab Type Kort fortalt 9/11 08.21 European Energy Selskabsmeddelelse European Energy sælger 50 % af 323 MW dansk solcelleportefølje til Sampension 9/11 09.38 EgnsINVEST Ejd. Tyskland Selskabsmeddelelse EgnsINVEST Ejendomme Tyskland købte 600 egne aktier i uge 45 9/11 09.46 Ambu Selskabsmeddelelse Ambu indkalder til generalforsamling 2. december og foreslår nyt bestyrelsesmedlem 9/11 09.56 Unlimit Group Selskabsmeddelelse Unlimit Group køber aiOS og aktiver fra konkursbo for 90.000 kr. Meddelelser fra danske børsnoterede selskaber, offentliggjort mandag 9. november

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