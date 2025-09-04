ExxonMobil overvejer angiveligt frasalg af europæiske kemiske fabrikker

ExxonMobil er angiveligt i de tidlige stadier af en strategisk gennemgang, der kan føre til salg af virksomhedens europæiske kemiske fabrikker. Ifølge kilder citeret af Financial Times omfatter det potentielle frasalg faciliteter i Storbritannien og Belgien og kan vurderes til op til 1 milliard dollars. Skridtet kommer i en tid, hvor den europæiske kemikaliesektor står over for et stigende pres fra globale handelsforstyrrelser.

Reaktion på pres fra industrien

Den europæiske kemikalieindustri kæmper med en kombination af faktorer, herunder virkningen af ​​amerikanske toldsatser og hård konkurrence fra mere omkostningseffektiv import fra Kina og andre asiatiske markeder. Disse modvinde udfordrer rentabiliteten af ​​de aktiviteter, der stadig er ved at komme sig efter energikrisen i 2022. ExxonMobils overvejelse af et salg eller endda en nedlukning af sine aktiver afspejler en tendens i hele sektoren, hvor store aktører som LyondellBasell og Sabic også reducerer deres europæiske tilstedeværelse.

Et skridt mod porteføljeomstrukturering

Det potentielle salg ville omfatte ExxonMobils ethylenfabrik i Fife, Skotland, sammen med flere produktionssteder i Belgien. Denne handling stemmer overens med virksomhedens bredere strategi for porteføljeomstrukturering. I maj indledte Exxon eksklusive forhandlinger om at frasælge sit franske datterselskab, Esso. Selvom der ikke er nogen garanti for, at en aftale om de europæiske kemiske fabrikker vil blive realiseret, understreger overvejelsen af ​​et sådant skridt en virksomhedsomfattende indsats for at strømline sin aktivbase og fokusere på mere rentable projekter midt i skiftende globale økonomiske dynamikker.