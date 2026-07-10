Facewatch lancerer ansigtsgenkendelse med direkte politialarm i britiske butikker

Facewatch ruller ny teknologi ud i Sainsbury's og B&M, der alarmerer politiet på fire sekunder. Borgerrettighedsgrupper advarer mod overvågningsspiral.

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Det britiske overvågningsfirma Facewatch lancerer til efteråret en ny funktion, der automatisk alarmerer politiet, når ansigtsgenkendelsesteknologi i butikker registrerer en person, der figurerer som “alvorlig gerningsmand” i systemets database. Det skriver The Guardian. Teknologien bruges allerede i mere end 100 britiske virksomheder, herunder supermarkedskæden Sainsbury’s, discountkæden B&M og convenience-kæden Spar.

Ifølge Facewatchs administrerende direktør, Nick Fisher, vil den nye funktion i gennemsnit tage fire sekunder om at underrette politiet, når en person, der er markeret som en af netværkets “værste gerningsmænd”, genkendes af et kamera i en tilsluttet butik. Fisher beskriver det som en “unik teknisk udvikling”, der ifølge The Guardian er en britisk førstegangslancering af sin art.

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Nyheden er relevant for investorer, der følger detailhandel og overvågningsteknologi i Storbritannien, fordi den peger på en voksende trend, hvor kæder investerer massivt i AI-baseret sikkerhedsteknologi for at bekæmpe stigende butikstyveri. Sainsbury’s har for nylig annonceret planer om at udvide brugen af Facewatch fra 55 til over 200 butikker inden årets udgang, hvilket viser, at teknologien vinder hastigt indpas i sektoren.

Kritik fra borgerrettighedsgrupper

Civile rettighedsorganisationer advarer kraftigt mod udviklingen. Charlie Whelton, politik- og kampagneansvarlig hos Liberty, kalder det for en “utestet og uigennemsigtig” udvikling og peger på, at ansigtsgenkendelsesteknologi har fået lov til at brede sig uden nogen form for regulering.

“Det er ikke ulovligt at gå ind i en butik, selv hvis man tidligere har begået kriminalitet,” siger Charlie Whelton ifølge The Guardian. Han tilføjer: “Ideen om at tilkalde politiet på en person, der ikke har begået en forbrydelse, men hvor der er en bekymring for, at de måske vil, vender virkelig op og ned på den måde, vi plejer at gøre tingene på. Og selvfølgelig er det ikke fejlfrit. Disse systemer laver fejl, og det er meget svært at argumentere imod, når det sker for én selv.”

Ifølge The Guardian har flere personer tidligere måttet forlade butikker, efter at Facewatch-teknologien fejlagtigt har identificeret dem som butikstyve. Nogle af de berørte har beskrevet oplevelsen som “orwellsk” og sagt, at de følte sig “skyldige, indtil det modsatte var bevist”. Der findes desuden dokumentation for, at sorte og asiatiske personer har en højere risiko for at blive fejlidentificeret end hvide personer.

Regulering halter efter teknologien

Storbritanniens biometri-tilsyn har ifølge The Guardian advaret om, at den nationale kontrol med ansigtsgenkendelse halter langt efter den hastige udbredelse af teknologien blandt både politi og detailhandel. Det skaber et regulatorisk tomrum, som organisationer som Open Rights Group finder foruroligende.

Sarah Lasoye, der arbejder med såkaldt “pre-crime”-programmer hos Open Rights Group, siger til avisen, at teknologien “cementerer et overvågningsklima i hele det offentlige liv”. Hun peger på, at det grundlæggende er et indgreb i data- og privatlivsrettigheder, når folks ansigter scannes uden samtykke og tilføjes lister, og at hastigheden, hvormed Facewatch nu kan sætte politiet i forbindelse med en person midt i et almindeligt indkøb, udgør en “farlig eskalering”.

Lasoye mener desuden, at teknologien ikke løser de sociale og økonomiske årsager bag butikstyveri, men i stedet risikerer yderligere at kriminalisere udsatte samfundsgrupper. Nuala Polo, der leder den britiske offentlige politikafdeling hos Ada Lovelace Institute, som forsker i kunstig intelligens’ samfundspåvirkning, kalder brugen af ansigtsgenkendelse til at fange butikstyve for uforholdsmæssig og peger på, at der findes langt mindre indgribende metoder, der ikke kræver, at millioner af ansigter scannes dagligt.

Butikstyveri stiger kraftigt

Baggrunden for udrulningen af teknologien er en markant stigning i butikstyveri i Storbritannien. Ifølge tal fra Office for National Statistics blev der registreret 509.566 tilfælde af butikstyveri i England og Wales i året frem til december 2025. Den britiske brancheorganisation British Retail Consortium har advaret om, at vold, chikane og tyveri i detailhandlen er “ude af kontrol”.

Facewatch oplyser selv, at systemet i årets første seks måneder alarmerede forhandlere næsten 300.000 gange om, at en “kendt gentagelsesforbryder” var trådt ind i en butik. Ifølge virksomheden gør teknologien det muligt for butikspersonale at gribe ind, før tyveri, chikane eller vold opstår eller eskalerer.

For danske investorer med eksponering mod britiske detailkæder eller europæiske overvågnings- og AI-selskaber er sagen værd at følge tæt. Sektoren for retail security-teknologi vokser hastigt, men den regulatoriske usikkerhed omkring ansigtsgenkendelse i EU og Storbritannien kan på sigt påvirke, hvor hurtigt teknologien kan skaleres kommercielt, og hvilke krav der stilles til virksomheder, der anvender den. EU har generelt lagt sig på en strammere linje over for biometrisk overvågning end Storbritannien, hvilket kan betyde, at britiske løsninger som Facewatch får sværere ved at ekspandere til det europæiske marked uden væsentlige justeringer.

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