Fælles erklæring afviser Kinas krav i Sydkinesiske Hav

En ny international erklæring afviser grundlaget for Kinas territoriale krav i Sydkinesiske Hav og kan dæmpe spændinger i en af verdens vigtigste handelsruter.

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En ny fælles erklæring fra flere lande afviser grundlaget for Kinas omfattende territoriale krav i Sydkinesiske Hav. Erklæringen kan potentielt dæmpe de spændte relationer i regionen og mindske risikoen for militær konfrontation, hvilket samtidig kan ændre den geopolitiske balance i en af verdens mest trafikerede farvande.

Hvad handler sagen om

Kina har i årevis hævdet brede territoriale rettigheder over størstedelen af Sydkinesiske Hav med henvisning til den såkaldte “nine-dash line” – en historisk afgrænsning, som Beijing bruger til at retfærdiggøre kontrol over farvande, der også gøres krav på af flere nabolande. Den nye fælles erklæring fastslår, at disse krav mangler juridisk og folkeretligt grundlag, hvilket bekræftes på tværs af internationale medier.

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Sydkinesiske Hav er blandt de mest omstridte farvande i verden, blandt andet fordi det rummer vigtige fiskeressourcer, mulige olie- og gasforekomster samt nogle af klodens mest befærdede skibsruter. Uenighederne har tidligere ført til direkte konfrontationer mellem kinesiske fartøjer og skibe fra blandt andre Filippinerne og Vietnam.

Betydning for regional stabilitet

Ifølge de omtalte kilder kan den fælles erklæring bidrage til at nedtrappe spændingerne i regionen. Det kan i praksis reducere risikoen for militære sammenstød mellem Kina og de øvrige krav-hævdende nationer, som blandt andre tæller Vietnam, Filippinerne, Malaysia og Brunei.

Sydkinesiske Hav har stor strategisk betydning, fordi en betydelig del af verdens søfartstransport passerer gennem farvandet – herunder store mængder olie, gas og containerlast mellem Asien, Europa og resten af verden. Enhver eskalering i området kan derfor potentielt påvirke globale forsyningskæder og fragtpriser, hvilket i sidste ende også kan mærkes af europæiske og danske virksomheder med eksponering mod asiatisk handel.

Hvorfor det er relevant for investorer

Geopolitisk usikkerhed i Sydkinesiske Hav har historisk kunnet påvirke både energipriser og aktiemarkeder i Asien, særligt fordi regionen er central for shipping og handel mellem verdens største økonomier. En de-eskalering, som den fælles erklæring lægger op til, kan derfor blive modtaget positivt af markeder, der er følsomme over for risikoen for handelsforstyrrelser.

Omvendt kan en fastholdt eller skærpet kinesisk position skabe fornyet usikkerhed, hvis Beijing vælger at afvise erklæringens konklusioner. Det er endnu uklart, hvordan Kina officielt vil reagere på den fælles udmelding, og hvorvidt landet vil justere sin adfærd i de omstridte farvande.

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Kilder: Cryptobriefing, Investing.com