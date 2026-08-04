Fans betaler op til 2.000 dollar for IMAX-billetter: Er premium biograf værd prisen?

Odyssey-fans køber 70mm IMAX-billetter for op til 2.000 dollar på eBay, mens Spider-Man sætter rekord. Trenden vækker interesse for IMAX-aktien.

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Nogle kalder det et pengeslug, andre kører seks timer i bil for at opleve det. Fænomenet er premium-biografoplevelser i format som IMAX 70mm, og lige nu står det centralt i en bølge af rekordstore biografbesøg i USA. Fans af Christopher Nolans film “The Odyssey” betaler efter sigende op til 2.000 dollar for billetter til 70mm IMAX-visninger på videresalgsplatformen eBay, skriver Fortune.

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Samtidig sætter Sony og Marvels “Spider-Man: Brand New Day” ny rekord for det bedste indenlandske åbningsweekend i biografhistorien med billetsalg for 360 millioner dollar, ifølge CNBC. De to titler illustrerer tilsammen en industri, hvor traditionelle biografbesøg er under pres, mens premium-formater og store franchise-blockbustere trækker publikum tilbage i sætterne – til en betydeligt højere pris.

Analog teknologi bliver luksusvare

Ifølge MarketWatch er der en stigende gruppe biografgængere, som aktivt opsøger de ældre analoge visningsformater frem for standard digitale skærme. 70mm-film er et fysisk filmformat, der kræver specialudstyr og kun findes i et begrænset antal biografer verden over, hvilket gør billetterne til en decideret knap ressource.

Det skaber grobund for et videresalgsmarked, hvor entusiaster betaler markant mere end den oprindelige billetpris for at sikre sig en plads. Fortune beskriver, hvordan visninger af “The Odyssey” i 70mm er blevet omtalt som en “skjult perle” blandt filmkendere, og at eftertragtede billetter er dukket op på eBay til priser, der overgår mange menneskers månedlige budget til underholdning.

Samtidig peger MarketWatch på, at nogle forbrugere kalder de dyre premium-billetter for et “gimmick” – et markedsføringstrick, der udnytter fans’ begejstring uden at levere en proportionalt bedre oplevelse. Debatten handler i bund og grund om, hvorvidt merprisen for IMAX, 70mm og andre premium-formater reelt kan retfærdiggøres af den forbedrede billed- og lydkvalitet.

Hvorfor det betyder noget for investorer

For danske investorer med eksponering mod amerikanske underholdningsaktier er udviklingen relevant. IMAX Corporation, der leverer den underliggende teknologi til premium-visningerne, har historisk nydt godt af netop den type efterspørgsel, hvor kunder er villige til at betale ekstra for en bedre biografoplevelse.

Rekordåbningen for “Spider-Man: Brand New Day” med 360 millioner dollar i billetindtægter viser desuden, at store franchise-titler fortsat kan trække enorme summer ud af biografpublikummet på trods af årtiers snak om streamingtjenesters overtagelse af underholdningsvanerne. Kombinationen af blockbuster-rekorder og et boomende premium-segment tegner et billede af en biografbranche, der differentierer sig i to yderpunkter: massefremmøde til de allerstørste titler og nichepræget luksusforbrug omkring sjældne visningsformater.

For biografkæder og teknologileverandører som IMAX kan denne udvikling være positiv, hvis den fastholder eller øger den gennemsnitlige billetpris per besøgende – en central måleparameter for sektorens indtjening, som analytikere typisk følger tæt i kvartalsregnskaber.

Grænserne for prisvillighed

Spørgsmålet er dog, hvor bæredygtig denne trend er på længere sigt. Videresalgspriser på op mod 2.000 dollar for enkeltbilletter er ekstreme undtagelser drevet af begrænset udbud og stor hype omkring specifikke titler som “The Odyssey” – ikke et udtryk for, hvad den brede biografgænger reelt betaler eller er villig til at betale.

Ifølge MarketWatch er der da også en betydelig gruppe forbrugere, der aktivt fravælger premium-formaterne og opfatter prisforskellen som urimelig i forhold til den oplevede merværdi. Det efterlader biografbranchen med en balancegang: Skal man satse på flere premium-tilbud til en mindre, men betalingsvillig kerne af entusiaster, eller fastholde bredere adgang til rimelige priser for at sikre volumen i billetsalget?

Svaret får formentlig betydning for, hvordan både biografkæder og teknologileverandører som IMAX prissætter deres produkter i de kommende år – og dermed for, hvordan indtjeningen i sektoren udvikler sig, når de næste kvartalsregnskaber lander.

Kilder: MarketWatch, Fortune, CNBC