FDA bekræfter: Parasit fundet i Taylor Farms-salat – tilbagekaldelse udvidet til 27 stater

FDA har fundet parasitten cyclospora i en prøve af Taylor Farms' iceberg-salat. Tilbagekaldelsen er nu udvidet til 27 amerikanske delstater.

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De amerikanske fødevaremyndigheder FDA har bekræftet, at en prøve af hakket iceberg-salat fra fødevareproducenten Taylor Farms testede positiv for parasitten cyclospora. Fundet understøtter mistanken om, at selskabets salat er kilden til et voksende udbrud af sygdommen cyclosporiasis i USA, skriver Investing.com.

Taylor Farms har som konsekvens udvidet sin tilbagekaldelse af iceberg-salat til nu at omfatte 27 amerikanske delstater, heriblandt Texas, Florida, Pennsylvania, Illinois og New Jersey, fremgår det af oplysninger fra CNBC og Fortune. Salaten stammer fra dyrkning i det centrale Mexico, og selskabet har oplyst, at produkter er blevet distribueret så sent som torsdag i sidste uge.

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Taco Bell i søgelyset

Sagen har især fået opmærksomhed, fordi Taylor Farms leverer salat til hurtigrestaurantkæden Taco Bell, hvor flere sygdomstilfælde er registreret i fem amerikanske delstater, skriver Business Insider. Taylor Farms har ifølge The Guardian ikke offentliggjort en fuldstændig liste over, hvilke butikker og restauranter der har modtaget den potentielt kontaminerede salat, hvilket har skabt usikkerhed blandt forbrugere og forhandlere.

Cyclospora er en encellet parasit, der spreder sig via forurenet vand eller jord og kan give kraftige mave-tarmsymptomer i op til flere uger, hvis den ikke behandles. Ifølge The Guardian venter amerikanske sundhedsmyndigheder mindst to ugers yderligere stigning i antallet af registrerede tilfælde, da sygdommen har en relativt lang inkubationstid, og flere smittede først nu vil vise symptomer.

Konsekvenser for fødevarebranchen

Selvom Taylor Farms er privatejet og derfor ikke direkte kan handles på børsen, rammer sagen bredere i fødevare- og restaurantsektoren. Store restaurantkæder er ofte afhængige af et begrænset antal grøntsagsleverandører, og en tilbagekaldelse i denne størrelsesorden kan skabe driftsforstyrrelser og omdømmerisiko for de virksomheder, der aftager produkterne – herunder børsnoterede selskaber i restaurationsbranchen.

For danske investorer, der har eksponering mod amerikanske forbrugsvare- eller restaurantaktier gennem globale fonde eller ETF’er, er sagen et eksempel på, hvordan fødevaresikkerhedshændelser kan påvirke enkeltselskabers indtjening og aktiekurs på kort sigt, selv når det underliggende produkt kun udgør en mindre del af forretningen. Amerikanske myndigheder har samtidig signaleret, at undersøgelsen kan udvide sig til flere produkttyper i de kommende dage, hvilket kan brede konsekvenserne ud til yderligere led i forsyningskæden.

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Kilder: Investing.com, CNBC, Fortune, The Guardian