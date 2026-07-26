Fed-chef Warsh advarer om inflation – rentestigning i juli vurderes til 16 pct.

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Den amerikanske centralbankchef Kevin Warsh advarer om, at inflationen fortsat ligger for højt til, at Federal Reserve kan læne sig tilbage. Udmeldingen kommer, mens markedsdeltagere kun tillægger en renteforhøjelse på Fed’s julimøde en sandsynlighed på 16 procent, viser prognosetal, som Crypto Briefing har opgjort.

Warshs ord vejer tungt, fordi han netop nu står i spidsen for den amerikanske centralbank i en periode, hvor stigende oliepriser og geopolitisk uro presser prisudviklingen op igen. For danske investorer er det endnu et signal om, at renteusikkerheden i USA langtfra er overstået – og at Fed’s kommunikation kan flytte både dollarkurs, obligationsrenter og risikoappetitten på de globale aktiemarkeder, herunder C25.

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Lavere odds for juli, men uroen breder sig

Ifølge Crypto Briefing er markedets forventning til en rentestigning allerede på julimødet begrænset til 16 procent, hvilket afspejler, at investorer stadig primært regner med, at Fed holder kursen fast på kort sigt. Alligevel understreger Warshs advarsel, at centralbanken ikke er klar til at erklære inflationskampen vundet.

Det billede stemmer overens med analyser citeret af Fortune, hvor markedsobservatører peger på, at Fed sandsynligvis vil holde renten uændret endnu et møde – men at det “hawkish momentum” er ved at bygge sig op. Analytikerne bag vurderingen forventer ligefrem to hawkish dissenser ved det kommende rentemøde, altså komitémedlemmer der stemmer for en stramning, selvom flertallet vælger at vente.

Et “familieopgør” i Fed-komitéen

Fortune beskriver den kommende rentebeslutning som et regulært “family feud” i Federal Reserve, hvor Warsh som formand skal navigere mellem en fløj, der ønsker at fastholde renten for at understøtte væksten, og en voksende hawkish fløj, der frygter, at inflationen får nyt liv. Ifølge citatet fra analytikerne: “Policy will likely stay on hold for an additional meeting. Hawkish momentum is building, however. We expect two hawkish dissents.”

Den type intern splittelse i Fed er sjælden og signalerer, at usikkerheden om inflationens retning er reel – ikke bare retorik. For markedet betyder det, at selv en fastholdt rente kan blive ledsaget af en mere høgeagtig tone, hvilket historisk har fået både aktie- og obligationsmarkeder til at reagere kraftigt.

Hvorfor det betyder noget for danske investorer

En vedvarende høj amerikansk inflation kombineret med stigende renteforventninger kan styrke dollaren og presse renterne op globalt, hvilket typisk kan gøre det dyrere for danske virksomheder at finansiere gæld i dollar. Samtidig kan usikkerheden om Fed’s kurs smitte af på risikoviljen hos investorer i både aktier og kryptovaluta, da et strammere rentemiljø historisk har trukket kapital væk fra mere risikofyldte aktiver.

Warshs advarsel kommer samtidig med, at oliepriserne har været i fokus efter uro i Mellemøsten, hvilket yderligere komplicerer Fed’s opgave: En kombination af høje energipriser og stædig kerneinflation er præcis den cocktail, centralbanker frygter mest, fordi den kan tvinge renterne op på et tidspunkt, hvor væksten allerede er svækket.

Investorer bør derfor holde øje med de kommende Fed-udmeldinger og især eventuelle dissenser ved næste rentemøde, da de kan give det tidligste signal om, hvorvidt centralbanken er på vej mod en ny stramningscyklus – noget der i givet fald vil kunne mærkes langt ud over amerikanske grænser, herunder på det danske aktie- og rentemarked.

Kilder: Cryptobriefing, Fortune