Fed-chef Warsh i hård kongreshøring: Uklare signaler om rentestien

Kevin Warshs første høring i Kongressen som Fed-formand bød på skarpe spørgsmål fra senatorer, men gav kun svage hints om, hvorvidt renten stiger igen.

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Investorer verden over ledte forgæves efter klare svar, da den amerikanske centralbank Federal Reserves formand, Kevin Warsh, aflagde sin første større vidneforklaring for Kongressen. Høringen bød på skarpe angreb fra flere senatorer, men efterlod markedet lige så uvidende om rentestien som før, vurderer flere økonomer.

Ifølge MarketWatch beskrev en økonom Warshs udmeldinger som noget, der “bød på varme, men ikke meget nyt lys” i forhold til, om Federal Reserve vil hæve renten yderligere i den kommende periode. Det efterlader markedsdeltagere i samme usikkerhed, som prægede ugerne op til høringen.

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Skarp senatskritik af etik og uafhængighed

Ifølge TheStreet blev Warsh mødt af en til tider ophedet afhøring fra senatets demokratiske medlemmer, som blandt andet stillede spørgsmål ved centralbankens uafhængighed, etiske retningslinjer og hvordan Fed forholder sig til den hastige udvikling inden for kunstig intelligens. Det var Warshs første større møde med Kongressen i sin rolle som Fed-formand, og tonen bar præg af, at flere senatorer ønskede at teste hans linje tidligt i embedsperioden.

Trods den til tider konfrontatoriske stemning lykkedes det ifølge TheStreet Warsh at give visse antydninger af forward guidance til investorer og forbrugere. Disse hints blev dog ikke opfattet som markante nybrud i forhold til Feds hidtidige kommunikation, men snarere som forsigtige justeringer af tonen.

Fortsat usikkerhed om rentebeslutningen

Kernen i debatten er, om Federal Reserve vælger at hæve renten yderligere ved sit kommende rentemøde. Warshs vidneforklaring bidrog ikke afgørende til at afklare dette spørgsmål, og markedet må derfor fortsat forholde sig til en betydelig grad af usikkerhed om centralbankens næste træk.

For danske investorer har retningen i amerikansk pengepolitik direkte betydning. Renteudviklingen i USA påvirker dollarkursen, som igen smitter af på prisfastsættelsen af råvarer, importerede varer og ikke mindst danske selskabers indtjening i dollar. Uklarhed om Feds kurs kan derfor øge udsving på både aktie- og obligationsmarkederne, herunder for C25-selskaber med stor eksponering mod det amerikanske marked.

Hvad betyder det for investorerne?

Så længe Feds kommunikation forbliver tvetydig, vil markedsaktørerne fortsat prisfastsætte flere scenarier ind i renteforventningerne. Det kan give øget volatilitet i både aktier og obligationer, indtil der kommer klarere signaler fra centralbanken – enten i form af konkrete udmeldinger eller ved det næste rentemøde.

Warshs balancegang mellem at berolige markederne og samtidig stå fast over for hård politisk kritik illustrerer den vanskelige position, som centralbanken befinder sig i, når inflation, vækst og politisk pres skal afvejes samtidig.

Kilder: MarketWatch, Thestreet