Fed-chef Warsh tier stille: Investorer frygter voldsomme kurssving

Fed-formand Kevin Warshs tavshed om pengepolitikken skaber usikkerhed på Wall Street. Investorer holder øje med nøgletal for at måle tilliden til centralbanken.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Wall Street holder vejret. Den nye formand for den amerikanske centralbank, Kevin Warsh, har skabt det, flere markedsdeltagere kalder et “tillidschok” ved at bryde med Federal Reserves traditionelle kommunikationslinje. Investorer og analytikere er nu i tvivl om, hvordan centralbanken vil nå sine pengepolitiske mål – og det sætter sine spor i markedet.

Ifølge Fortune handler en central del af Feds troværdighed ikke kun om at udmelde konkrete mål, men også om klart at forklare, hvordan man vil nå dem. Den forklaring har markedet ifølge flere observatører manglet under Warshs ledelse, hvilket har fået investorer til at lede efter alternative signaler om centralbankens kurs.

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Tavshed skaber nervøsitet blandt traders

Financial Post beskriver situationen som en decideret “stille behandling” af markedet, hvor Warshs tilbageholdenhed med at kommunikere Feds tankegang har fået aktiehandlere til at forberede sig på voldsomme kurssving. Ifølge mediet kommer denne usikkerhed oveni et i forvejen udfordrende år for investorer, præget af krig, tarifkonflikter og en inflation, der nægter at give slip.

Resultatet er, at markedsaktørerne nu skal navigere efter en centralbank, som ikke fortæller, hvad den tænker – en situation, der historisk har været forbundet med øget volatilitet på både aktie- og rentemarkederne.

Markedsindikator som troværdighedsbarometer

Fortune peger på, at investorer bør holde øje med en bestemt markedsindikator for at vurdere, om Wall Street reelt stoler på Warshs kurs. Når centralbanken mister troværdighed, kan det ses i, hvordan renteforventninger og obligationsmarkeder reagerer på Feds udmeldinger – eller mangel på samme.

Hvis markedet begynder at prisætte en større usikkerhed omkring den fremtidige rentekurs, end Fed selv signalerer, er det typisk et tegn på, at investorerne ikke længere fuldt ud tror på centralbankens forward guidance. Det kan i sidste ende gøre det sværere for Fed at styre forventningerne til økonomien – en central del af moderne pengepolitik.

Betydning for danske investorer

Selvom Kevin Warsh sidder i Washington, mærkes konsekvenserne af hans kommunikationsstil langt uden for USA’s grænser. Øget volatilitet på amerikanske markeder smitter typisk af på globale aktieindeks, herunder danske C25-selskaber med stor eksponering mod dollar og amerikansk økonomi.

Usikkerhed om Feds retning kan også påvirke dollarkursen og dermed renteniveauet i Danmark og resten af Europa, da centralbanker ofte reagerer på hinandens signaler. For danske investorer med eksponering mod amerikanske aktier eller obligationer kan en uklar Fed derfor betyde større udsving i porteføljens værdi på kort sigt.

Analytikere anbefaler generelt, at investorer i perioder med øget centralbank-usikkerhed holder ekstra fokus på risikospredning og undgår at overreagere på enkeltstående nøgletal, indtil et klarere billede af Feds strategi under Warsh tegner sig.

Kilder: Fortune, Financialpost