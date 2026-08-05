Fed-chef Warsh vil ikke love konkret inflationsplan – overlader det til markedet

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Den amerikanske centralbank under Kevin Warsh har ingen konkret plan for, hvordan inflationen skal bringes ned – og det er meningen, ifølge Warsh selv og hans allierede. Det fremgår af en analyse fra MarketWatch, som beskriver, hvordan Fed-chefen og ligesindede i stedet ønsker at lade markedskræfterne løse problemet uden aktiv styring fra centralbanken.

Holdningen er ikke gået ubemærket hen. I en klummeanalyse hos The Guardian beskriver kommentator Eduardo Porter Warshs strategi som at “overlade det til markedet” – en tilgang, som han mener risikerer at underminere Fed’s rolle som ansvarlig for den amerikanske økonomis stabilitet.

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En ideologisk kovending for Fed

Traditionelt har den amerikanske centralbank aktivt grebet ind mod inflation, senest markant under Paul Volckers hårde rentestramninger i begyndelsen af 1980’erne. Warshs tilgang bryder med den arv ved i stedet at holde sig tilbage og undlade at fremlægge en detaljeret plan for, hvordan prisstigningerne skal tæmmes.

Ifølge The Guardians analyse trækker linjen tråde tilbage til republikansk økonomisk ideologi, som den blev formuleret af Ronald Reagan i hans indsættelsestale i 1981: “Regeringen er ikke løsningen på vores problem – regeringen er problemet.” Porter påpeger det paradoksale i, at netop denne logik nu anvendes af en centralbankchef, hvis embede i sig selv er en statslig institution med mandat til at gribe ind i økonomien.

Kritikken går på, at en Fed-chef, der undlader at kommunikere en klar strategi, risikerer at svække centralbankens troværdighed som økonomisk vagthund – en rolle, der historisk har været afgørende for at holde inflationsforventningerne i ave hos både virksomheder, investorer og forbrugere.

Hvorfor det betyder noget for investorer

For danske og internationale investorer er Fed’s kommunikationslinje langt fra et akademisk spørgsmål. Renteforventninger styrer i høj grad prisfastsættelsen af obligationer, dollarkursen og risikoappetitten på de globale aktiemarkeder, herunder danske C25-selskaber med stor eksponering mod det amerikanske marked.

Hvis markedet oplever, at Fed ikke har en tydelig plan for at bekæmpe inflation, kan det skabe større usikkerhed om den fremtidige rentekurs og øge volatiliteten i både aktier og valuta. Investorer plejer at prise ind, at centralbanken griber ind ved behov – forsvinder den forventning, kan det kræve en højere risikopræmie på amerikanske aktiver.

Samtidig kan en mere tilbageholdende Fed også betyde, at markedet selv får en større rolle i at korrigere ubalancer – noget, der historisk har ført til mere pludselige og hårdere kursbevægelser, når justeringer først indtræffer, frem for de gradvise stramninger, en aktiv centralbank typisk styrer efter.

Uklarhed kan blive den nye normal

Kevin Warshs tilgang synes at signalere en længere periode, hvor Fed undlader at kommunikere konkrete mål eller tidslinjer for, hvornår og hvordan inflationen skal bringes under kontrol. For investorer betyder det, at man i stigende grad må navigere efter markedets egne signaler snarere end centralbankens vejledning – en situation, der kan gøre renteforventninger og dollarbevægelser sværere at forudsige i den kommende tid.

Kilder: MarketWatch, The Guardian