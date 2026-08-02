Fed fastholder renten – tre topfolk ville hæve mod inflationen

Den amerikanske centralbank holder renten uændret på 3,5-3,75%, mens Powell afviser hurtige løsninger på inflationen. Tre Fed-medlemmer stemte for en renteforhøjelse.

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Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, har som ventet valgt at fastholde den ledende rente uændret i intervallet mellem 3,5 og 3,75 procent. Beslutningen kommer, mens inflationen fortsat presser amerikanske husholdninger, og Fed-formand Jerome Powell understregede, at der ikke findes nogen hurtig løsning på de høje priser.

Ifølge BBC sagde Powell direkte, at der ikke er en “magisk tryllestav”, der kan tackle de vedvarende prisstigninger. Udmeldingen signalerer, at centralbanken forventer, at kampen mod inflationen vil tage tid, selv med den nuværende pengepolitiske kurs fastholdt.

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Splittet komité peger på indre uenighed

Beslutningen om at holde renten uændret var ikke enstemmig. Ifølge CNBC stemte tre medlemmer af Federal Open Market Committee (FOMC) – Minneapolis Fed-chef Neel Kashkari, Cleveland Fed-chef Beth Hammack samt Dallas Fed-præsident Lorie Logan – imod flertallet og argumenterede for, at renten burde hæves nu for at bekæmpe inflationen mere aggressivt.

De tre dissentere mener, at en tidlig og håndfast indgriben er nødvendig for at forhindre, at inflationsforventningerne bider sig fast blandt forbrugere og virksomheder. Deres holdning står i kontrast til flertallets vurdering om, at den nuværende rentesats er tilstrækkelig til at bringe inflationen ned over tid, uden at man risikerer at kvæle den økonomiske vækst unødigt.

Hvad betyder det for investorer?

For danske investorer har Fed’s rentebeslutninger stor betydning, da de påvirker dollarkursen, de globale finansielle markeder og prisfastsættelsen af aktier og obligationer verden over. En fastholdt rente signalerer typisk stabilitet på kort sigt, men den interne uenighed i Fed kan tolkes som et tegn på, at inflationspresset stadig er en reel bekymring i den amerikanske økonomi.

Skulle inflationen fortsætte med at stige, kan det øge sandsynligheden for fremtidige renteforhøjelser – noget der historisk har haft betydelig indflydelse på både amerikanske og internationale aktiemarkeder, herunder danske C25-selskaber med eksponering mod det amerikanske marked.

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Markedsdeltagere vil nu følge nøje med i kommende amerikanske inflationstal og udtalelser fra Fed-medlemmer for at vurdere, om den nuværende splittelse i komitéen peger mod en snarlig ændring i den pengepolitiske kurs.

Kilder: BBC, CNBC