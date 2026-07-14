Fed-guvernør Waller advarer: Høj inflationstal denne uge kan udløse rentestigning

Christopher Waller siger, at en "hot" CPI-aflæsning kan tvinge Fed til at hæve renten igen, selvom banken ellers har signaleret lempelser.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Fed-guvernør Christopher Waller advarer om, at en usædvanlig høj inflationsaflæsning i denne uge kan tvinge den amerikanske centralbank til at overveje en rentestigning – på trods af at markedet ellers har forventet lempelser senere på året. Det skriver MarketWatch.

Udtalelsen kommer forud for offentliggørelsen af nye forbrugerprisdata (CPI) og producentprisdata (PPI), som ifølge CoinGape ventes henholdsvis den 14. og 15. juli. Tallene ses som afgørende for, hvilken retning Fed vælger på de kommende rentemøder.

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Inflation har bredt sig ud over de sædvanlige forklaringer

Ifølge CNBC understreger Waller, at Fed ikke bør “kæmpe den sidste krig” mod inflationen, men han fastslår samtidig, at yderligere rentestigninger stadig er en mulighed. Han peger på, at prispresset ikke længere kun kan forklares med de traditionelle drivere som energipriser og toldrelaterede stigninger, men nu ser ud til at have spredt sig bredere i økonomien.

Financial Times bekræfter, at Waller ser en risiko for, at en fortsat “hot” inflationsaflæsning kan presse centralbanken til at stramme pengepolitikken igen – et signal, der bryder med den mere forsigtige, lempelsesorienterede tone, som ellers har præget dele af Fed-kredsen i den seneste tid.

Hvorfor det betyder noget for investorer

Udmeldingen fra Waller kommer på et tidspunkt, hvor markedet ellers har prissat forventninger om rentelempelser i den amerikanske økonomi. Skulle CPI-tallet overraske i opadgående retning, kan det ifølge flere kilder ændre markedets renteforventninger markant og sende bølger gennem både aktie-, obligations- og valutamarkederne.

For danske investorer er den amerikanske rentekurs central, fordi den påvirker dollarkursen, de globale kapitalstrømme og dermed også prisfastsættelsen af danske og europæiske aktier, herunder selskaber i C25-indekset med stor eksponering mod det amerikanske marked. En højere amerikansk rente kan desuden gøre det dyrere for danske virksomheder at finansiere sig i dollar og lægge pres på vækstaktier, der er følsomme over for rentestigninger.

Timing midt i geopolitisk uro

Wallers advarsel kommer samtidig med, at markederne allerede er nervøse på grund af den eskalerende spænding mellem USA og Iran, som har drevet dollaren op og skabt øget efterspørgsel efter sikre aktiver. Kombinationen af geopolitisk usikkerhed og potentielt højere renter kan gøre den kommende tid mere volatil for både aktie- og valutamarkeder.

Investorer vil derfor holde tæt øje med både CPI- og PPI-tallene i denne uge samt Feds efterfølgende kommentarer, da de kan blive afgørende for, hvilken vej den amerikanske pengepolitik – og dermed de globale finansmarkeder – bevæger sig hen mod resten af året.

Læs også: Fed-guvernør Waller advarer: Renteforhøjelser stadig i spil på kort sigt

Kilder: MarketWatch, Coingape, CNBC, Financial Times