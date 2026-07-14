Fed-guvernør Waller advarer: Renteforhøjelser stadig i spil på kort sigt

Christopher Waller fra Federal Reserve siger, at renterne muligvis må stige igen, hvis inflationen forbliver forhøjet og spreder sig bredere i økonomien.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Federal Reserve-guvernør Christopher Waller advarer om, at den amerikanske centralbank muligvis må hæve renten yderligere på kort sigt, hvis inflationen fortsat holder sig over målet. Udtalelsen kommer på et tidspunkt, hvor markederne ellers har spekuleret i, at Fed er tæt på at være færdig med sin stramme pengepolitik.

Ifølge Waller breder prispresset sig ud over de traditionelle drivere som energipriser og toldrelaterede omkostninger. Det gør billedet mere komplekst for centralbanken, som ellers har peget på midlertidige faktorer som forklaring på tidligere inflationsudsving.

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Fed skal ikke “kæmpe den sidste krig”

Waller understregede ifølge CNBC, at Fed ikke bør basere sin nuværende politik på tidligere inflationschok, men i stedet reagere på det aktuelle billede af prisudviklingen. Han pegede på, at en potentiel stigning i energipriserne kan forsinke fremskridtet mod centralbankens langsigtede inflationsmål på 2 procent.

Udmeldingen sætter fokus på, at Federal Reserve fortsat befinder sig ved en kritisk skillevej i sin pengepolitik. Selvom renten allerede er hævet betydeligt de seneste år, lukker Waller ikke døren for yderligere stramninger, hvis de kommende inflationstal ikke udvikler sig i den rigtige retning.

Betydning for investorer

Udtalelserne fra en central figur i Fed’s rentekomite vejer tungt for markedernes forventninger til den kommende pengepolitik. En signal om, at renten ikke nødvendigvis er toppet, kan skabe usikkerhed på både aktie- og obligationsmarkederne, hvor investorer ellers har prissat en snarlig lempelse.

For danske investorer har den amerikanske pengepolitik afgørende betydning, både fordi det påvirker dollarkursen og fordi renteudviklingen i USA typisk smitter af på globale finansmarkeder, herunder C25-indekset. Hvis Fed fastholder eller hæver renten yderligere, kan det lægge pres på risikofyldte aktiver og styrke dollaren over for kronen.

Waller’s advarsel understreger samtidig, at inflationsbekæmpelsen langt fra er slut, og at markedsdeltagere bør være forberedt på, at Fed kan overraske med en mere restriktiv linje, end mange havde regnet med.

Læs også: Stærkt jobmarked sender fokus tilbage på inflation – Fed-topfolk advarer om renteforhøjelse

Kilder: Economictimes, CNBC