Fed henter tidligere Walmart-topchef til taskforce om realtidsøkonomi

Federal Reserve har udpeget en tidligere Walmart-direktør til en ny taskforce, der skal give centralbanken hurtigere data om forbrug, inflation og vækst.

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Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, har udpeget en tidligere topchef fra Walmart til en ny taskforce, der skal hjælpe centralbanken med at få hurtigere og mere præcise data om forbrug, inflation og økonomisk vækst. Det skriver MarketWatch.

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Ifølge mediet er formålet med taskforcen at udvikle det, der på engelsk kaldes “contemporaneous data” – altså økonomiske nøgletal, der afspejler virkeligheden næsten i realtid, i stedet for de officielle statistikker, som typisk kommer med flere ugers eller måneders forsinkelse. Valget af en tidligere Walmart-direktør er ikke tilfældigt, da verdens største detailkæde sidder på enorme mængder data om amerikanernes forbrugsmønstre time for time.

Fed vil have data, der matcher den virkelige verden

Federal Reserve baserer traditionelt sine rentebeslutninger på officielle nøgletal som forbrugerprisindekset (CPI), detailsalgstal og arbejdsmarkedsrapporter fra offentlige myndigheder som Bureau of Labor Statistics og Census Bureau. Disse tal er grundige og gennemarbejdede, men har den svaghed, at de ofte kommer med en betydelig forsinkelse i forhold til de faktiske økonomiske forhold, hvilket kan gøre det svært for centralbanken at reagere hurtigt nok på ændringer i økonomien.

Den nye taskforce skal ifølge MarketWatch arbejde på at udvikle alternative datakilder, der kan give Fed et mere aktuelt billede af, hvordan amerikanske forbrugere agerer, og hvordan priser og vækst bevæger sig i realtid. Her spiller private virksomheders egne data en central rolle, og få selskaber har et bedre udsigtspunkt til den amerikanske forbruger end Walmart, der driver tusindvis af butikker og en stor e-handelsforretning over hele landet.

Hvorfor Walmart er en oplagt kilde til data

Walmart betjener ugentligt et meget stort antal amerikanske husstande og har derfor et unikt indblik i, hvordan forbrugerne reagerer på alt fra prisstigninger til rentebeslutninger og skattepolitiske ændringer. Den type detaljerede transaktionsdata kan potentielt gøre det muligt at spotte skift i forbrugsmønstre måneder før, de officielle statistikker fanger dem op.

Ifølge MarketWatch er udpegelsen af en tidligere topchef fra netop Walmart et signal om, at Fed ønsker at trække på privatsektorens ekspertise og data-infrastruktur i sit forsøg på at modernisere, hvordan centralbanken overvåger økonomien. Det er ikke første gang, at diskussionen om kvaliteten og hastigheden af officielle amerikanske økonomiske data er kommet i fokus – flere økonomer og markedsaktører har tidligere påpeget, at forsinkede eller reviderede tal kan skabe usikkerhed om, hvor den amerikanske økonomi egentlig befinder sig.

Betydning for rentepolitikken og markederne

For investorer er spørgsmålet om datakvalitet langt fra akademisk. Feds rentebeslutninger har enorm betydning for både amerikanske og globale finansmarkeder, og hvis centralbanken kan basere sine beslutninger på mere aktuelle data, kan det i teorien føre til hurtigere og mere præcise justeringer af pengepolitikken. Det kan potentielt reducere risikoen for, at Fed reagerer for sent på inflationspres eller en opbremsning i økonomien.

For danske investorer, der følger den amerikanske rentekurve tæt på grund af dens afsmitning på både aktiemarkeder og dollarkursen, er initiativet interessant, fordi mere retvisende og hurtigere data i teorien kan gøre Feds kommunikation og beslutninger mindre uforudsigelige. Det amerikanske rentemarked påvirker direkte prisfastsættelsen af danske og europæiske obligationer samt kronens forhold til dollaren, og enhver forbedring i Feds datagrundlag kan derfor på sigt få betydning for renteforventningerne i hele verden.

Det er endnu uklart, hvornår taskforcens arbejde konkret vil begynde at påvirke Feds officielle kommunikation og pengepolitiske beslutninger. MarketWatch beskriver initiativet som et forsøg, hvis succes fortsat skal bevises, og hvor blikket nu rettes mod, hvordan samarbejdet mellem centralbanken og en tidligere retailtopchef reelt vil udmønte sig i praksis.