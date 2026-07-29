Fed holder renten fast – ING spår svækket dollar trods rentero

Federal Reserve fastholder renten midt i stigende inflationsfrygt og Iran-uro, mens ING peger på, at dollaren kan svækkes yderligere efter beslutningen.

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Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, har igen valgt at fastholde den ledende rente uændret, viser den seneste rentebeslutning. Beslutningen kommer på et tidspunkt, hvor stigende inflationsforventninger og den forværrede konflikt omkring Iran lægger et ekstra pres på pengepolitikken, skriver Crypto Briefing og Economic Times.

Ifølge Economic Times peger flere markedsaktører på, at Fed nu i stigende grad indpriser muligheden for en rentestigning senere på året – snarere end de rentesænkninger, der tidligere har været forventet. Den vedvarende inflation, kombineret med geopolitisk uro og høje oliepriser, styrker ifølge kilden argumentet for en strammere pengepolitisk kurs fra centralbanken.

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Balancen mellem inflation og stabilitet

Crypto Briefing beskriver rentebeslutningen som et udtryk for den vanskelige balancegang, Fed befinder sig i: På den ene side skal centralbanken holde inflationen i skak, på den anden side må den undgå at true den økonomiske stabilitet unødigt. Beslutningen om at holde renten uændret rammer ifølge mediet direkte ned i risikofyldte aktivmarkeder, herunder kryptovaluta og aktier, hvor investorer nøje følger med i, hvornår og hvor meget Fed i sidste ende vælger at justere kursen.

Baggrunden for den øgede usikkerhed er ikke mindst den optrappede konflikt om Iran, som har sendt oliepriserne opad og dermed gjort det sværere for centralbanken at navigere mod sit inflationsmål. Højere energipriser risikerer at sive ind i den bredere prisudvikling, hvilket komplicerer udsigten til de rentesænkninger, markedet ellers har håbet på.

ING: Dollaren kan svækkes trods renteholdning

Analysehuset ING peger på, at selve det, at Fed vælger at holde renten uændret, ikke nødvendigvis er ensbetydende med en styrket dollar. Ifølge ING kan valutaen tværtimod komme under pres, hvis markedet vurderer, at Fed’s tilbageholdenhed skyldes bekymring for økonomisk vækst frem for reel kontrol med inflationen.

For danske investorer med eksponering mod amerikanske aktier, obligationer eller dollarbaserede aktiver er retningen for dollaren afgørende. En svækket dollar kan alt andet lige give et ekstra afkastløft på amerikanske aktiepositioner set med danske øjne, mens det omvendt kan lægge pres på importerede varer prissat i dollar og på selskaber med stor amerikansk omsætning, der veksles tilbage til kroner.

Markedet kigger frem mod næste møde

Både Crypto Briefing og Economic Times peger på, at investorernes opmærksomhed nu retter sig mod kommende økonomiske nøgletal og det næste rentemøde, hvor Fed forventes at give yderligere signaler om, hvordan den vil håndtere spændingsfeltet mellem inflation, geopolitisk uro og hensynet til den økonomiske vækst.

Indtil da må investorer forholde sig til en situation, hvor renten er uændret, men hvor både inflationsudsigterne og dollarens retning fortsat er præget af betydelig usikkerhed. Det gælder ikke mindst i lyset af den fortsatte uro omkring Iran, som løbende har sendt bølger gennem både olie- og finansmarkederne.

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Kilder: Investing.com, Cryptobriefing, Economictimes