Fed-nervøsitet sender Dow og canadiske aktier ned før rentebeslutning

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Amerikanske og canadiske aktier trak sig tilbage, mens statsrenterne i USA steg, i takt med at investorer verden over afventede Federal Reserves næste rentebeslutning. Bevægelserne på tværs af aktie- og obligationsmarkederne understreger, hvor stor betydning den amerikanske centralbanks retning har for de globale finansmarkeder – herunder for danske investorer med eksponering mod dollar-aktiver.

Ifølge CNBC steg renterne på amerikanske statsobligationer, mens Wall Street ventede på udmeldingen fra Fed. Samtidig faldt Dow Jones Industrial Average, ifølge Investor’s Business Daily, i takt med at rentebeslutningen nærmede sig. Det skete på trods af, at flere selskaber i samme periode offentliggjorde regnskaber, der overraskede positivt – heriblandt energiselskabet Bloom Energy, hvis aktie ifølge samme kilde dog vendte ned igen efter en indledende stigning.

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Renter op, aktier ned – et klassisk mønster forud for Fed-møder

Mønsteret er velkendt: Når investorer er usikre på, hvilken vej centralbanken vil bevæge sig, søger mange mod obligationsmarkedet for at afdække risiko, hvilket kan presse renterne op, mens usikkerheden samtidig lægger en dæmper på risikovillige aktier. Ifølge Investing.com faldt de canadiske aktier med mere end 1 pct., efter det canadiske marked havde noteret en rekordhøj lukning kort forinden – et tegn på, at nervøsiteten ikke var isoleret til det amerikanske marked.

Marketwatch fremhæver samtidig, at hele den økonomiske kalender for perioden reelt var domineret af ét emne: ventetiden på Federal Reserves rentebeslutning. Andre nøgletal og begivenheder blev overskygget, fordi markedsdeltagerne primært fokuserede på, hvilken retning centralbanken ville udstikke for pengepolitikken de kommende måneder.

Betydning for danske investorer

For danske investorer har Fed’s rentebeslutninger vidtrækkende konsekvenser, selv når de umiddelbart kun angår det amerikanske marked. Stigende amerikanske renter påvirker typisk dollarkursen og dermed prisen på import og eksport for danske virksomheder, ligesom det kan smitte af på renteniveauet i Europa og på Nasdaq-tunge danske porteføljer med teknologi- og vækstaktier.

Et fald i amerikanske aktier forud for en rentebeslutning er ikke unormalt, men det illustrerer, hvor følsomt markedet fortsat er over for signaler fra Fed – særligt i en periode, hvor inflation, arbejdsmarkedsdata og geopolitisk uro allerede har skabt usikkerhed om centralbankens fremtidige kurs. Investorer med eksponering mod C25-selskaber med stor amerikansk omsætning bør derfor holde et vågent øje med udviklingen, da valutakurser og renteniveauer kan påvirke både indtjening og værdiansættelser.

Hvad investorer nu kigger efter

Markedet vil i den kommende tid især holde øje med, om Federal Reserve signalerer yderligere lempelser, en pause i rentepolitikken, eller om centralbanken tværtimod strammer tonen på baggrund af vedvarende inflationspres. Reaktionen på tværs af aktie- og obligationsmarkederne – som allerede ses i både amerikanske og canadiske kurser – vil sandsynligvis forstærkes, alt efter hvor tydeligt Fed kommunikerer sin fremtidige retning.

Indtil da vil usikkerheden formentlig fortsætte med at præge markedet, som det har gjort ved tidligere rentebeslutninger, hvor både dollarkurs og renteniveauer har svinget kraftigt i timerne op til og efter Feds udmelding.

Læs også: Dollar og renter stiger, aktier falder forud for Feds rentebeslutning

Kilder: MarketWatch, CNBC, Investing.com, Investors