Fed-uge sætter dollar under pres: Marked splittet mellem pausere og renteforhøjelse

Foran ugens rentemøde i Federal Reserve er dollaren allerede svækket, mens økonomer strides om Fed skal holde renten i ro eller overraske med en forhøjelse.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Den amerikanske dollar er allerede trukket ned fra en over en måned lang top, mens investorer venter spændt på ugens rentebeslutning fra Federal Reserve. Ifølge Investing.com er greenbacken svækket dagen inden centralbanken offentliggør sin afgørelse, og markedet er splittet om, hvorvidt Fed vælger at holde renten i ro eller overraske med en forhøjelse.

Analysehuset TD Securities vurderer, at en fastholdt rente kan lægge yderligere pres på dollaren, skriver Crypto Briefing. En status quo-beslutning vil ifølge banken sende signaler om, at Fed nærmer sig enden på sin stramme pengepolitik, hvilket typisk svækker en valuta relativt til konkurrerende valutaer og øger appetitten på risikofyldte aktiver globalt.

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Uenighed om Feds næste træk

Ikke alle økonomer er enige i, at Fed bør holde stille. Ifølge BeInCrypto argumenterer flere prominente økonomer, heriblandt Joe Lavorgna, for at Fed-formand Kevin Warsh burde hæve renten allerede ved dette møde. Argumentet handler om at signalere styrke over for vedvarende inflationspres, selvom et sådant skridt af markedet vil blive opfattet som en overraskelse.

Netop denne usikkerhed om, hvorvidt Fed vælger den forsigtige eller den mere aggressive vej, er en central årsag til de seneste udsving i dollarkursen. Investorer prisfastsætter i øjeblikket en overvejende sandsynlighed for en fastholdt rente, men den vedvarende debat om en forhøjelse holder markedet på tæerne frem mod offentliggørelsen.

Global effekt allerede synlig

Effekten af den svækkede dollarforventning ses allerede uden for USA. Den indiske rupee er ifølge Economic Times steget for fjerde handelsdag i træk og noterede sig onsdag til 95,77 over for dollaren, understøttet af udenlandske investorers køb af indiske aktier samt et generelt svagere dollarindeks forud for Feds udmelding.

Samtidig har olieprisen bevæget sig opad efter en episode natten over involverende Iran og amerikanske styrker, hvilket tilføjer endnu et lag af usikkerhed til det makroøkonomiske billede, som Fed skal navigere i denne uge.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer er Feds rentebeslutning langt fra kun en amerikansk historie. En svagere dollar påvirker prissætningen af råvarer, herunder olie, som handles i dollar, og kan sende bølger gennem valutamarkedet, hvor kronen og euroen typisk bevæger sig i takt med den fælles valutakurspolitik over for dollaren.

Samtidig kan en fastholdt eller uventet forhøjet amerikansk rente få direkte betydning for prisfastsættelsen af tech- og vækstaktier på de danske og europæiske børser, hvor mange porteføljer i forvejen har eksponering mod amerikanske aktivklasser via ETF’er og globale indeksfonde. En volatil dollar øger desuden usikkerheden for danske eksportvirksomheder med indtjening i amerikanske dollar.

Læs også: Oliepris under 80 dollar udløser rentefald før Fed og Bank of England

Kilder: Cryptobriefing, Beincrypto, Investing.com