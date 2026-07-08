Fiat lancerer 14.000 dollar-mini-elbil i USA – som en golfvogn med nummerplade

Stellantis-mærket Fiat sender sin lille elbil Topolino til det amerikanske marked, hvor bilpriserne stiger. Prisen: fra 13.995 dollar.

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Fiat sender nu sin mindste elbil, Topolino, til det amerikanske marked efter tre år på hylderne i Europa. Den lille topersoners bil koster fra 13.995 dollar og lander dermed i et prissegment, som stort set er forsvundet fra amerikanske forhandlere, skriver Business Insider.

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Med et destinationsgebyr på 990 dollar ender den samlede pris på 14.985 dollar. Til sammenligning viser tal fra CarGurus, som Business Insider har fået adgang til, at den gennemsnitlige transaktionspris for en ny bil i USA lå på 50.900 dollar i foråret – en stigning på 3,3 procent siden december.

En bil, der ligner en golfvogn

Topolino er ikke en traditionel bybil i klassisk forstand. Den måler mindre end 100 tommer i længden, vejer godt 1.000 pund og har blot 8 hestekræfter. Ved lanceringen er tophastigheden begrænset til 19 miles i timen, svarende til godt 30 km/t, og bilen må i første omgang kun køre på privat grund.

Ifølge Business Insider planlægger Fiat dog at tilbyde et gratis konverteringskit til efteråret, som hæver tophastigheden til 25 miles i timen og gør bilen lovlig til kørsel på offentlig vej som et såkaldt “low-speed vehicle”. Med en estimeret rækkevidde på 46 miles er bilen tænkt til korte ture i bykerner, feriesteder, lystbådehavne og lukkede boligområder – steder, hvor en “rigtig bil” ikke nødvendigvis er nødvendig.

Et hul i det amerikanske marked

Lanceringen tester et markedssegment, der stort set er tømt i USA: helt nye biler til lave priser. Ifølge tal fra Cox Automotive, som tidligere er delt med Business Insider, findes der kun ti bilmodeller på amerikanske forhandlerpladser med en startpris under 25.000 dollar.

Samtidig fortsætter amerikanerne med at købe dyre biler. CarGurus oplyser, at en Cadillac Escalade til 122.000 dollar og en Toyota Sequoia til 84.000 dollar begge i gennemsnit ligger på forhandlernes plads i 30 dage, før de bliver solgt – hvilket er hurtigere end branchens sunde gennemsnit på 60 dage. Det illustrerer, hvordan efterspørgslen efter store og dyre biler holder sig oppe, selv når prisniveauet generelt presser forbrugerne.

Elbilstartuppet Slate, der er støttet af Jeff Bezos, ventes senere i år at supplere listen af billige nybiler med en pickup uden ekstraudstyr til en startpris på 24.950 dollar. Det tyder på, at flere aktører nu forsøger at udfordre den stigende gennemsnitspris på nye biler i USA.

Trump har talt varmt om små biler

Debatten om billigere biler har også nået Det Hvide Hus. Efter et besøg i Japan i december roste præsident Donald Trump ifølge Business Insider landets små Kei-biler som “meget søde” og “smukke” og opfordrede amerikanske bilproducenter til at overveje at bygge lignende modeller.

Topolino er ikke en japansk Kei-bil, men den passer ind i den samme overordnede diskussion: Amerikanske forbrugere presses af stigende bilpriser, mens både bilproducenter og myndigheder genovervejer, om mindre og billigere modeller har en plads på det amerikanske marked.

Svag start for Fiat i USA

For Fiat, der er en del af den børsnoterede koncern Stellantis, kan lanceringen også give mærket ny opmærksomhed i et marked, hvor det historisk har haft svært ved at finde kunder. Fiats nuværende amerikanske modelprogram består kun af elbilen 500e, og ifølge tal citeret af Business Insider havde selskabet ved udgangen af juni kun solgt 228 biler i USA i år – et fald på 75 procent i forhold til samme periode sidste år.

Det bliver dermed interessant at følge, om den billige mikrobil kan give Fiat-mærket en form for genstart i USA, selv om volumen næppe bliver stor. For Stellantis-aktionærer er Topolino i sig selv ikke en tung finansiel begivenhed, men lanceringen understreger den bredere strategiske diskussion i bilbranchen om, hvordan producenterne skal håndtere stigende priser og faldende overkommelighed for almindelige forbrugere – en udfordring, der også gælder europæiske og danske bilkøbere, hvor elbilpriserne fortsat ligger højt sammenlignet med traditionelle benzinbiler.

En detalje, som amerikanske kunder til gengæld ikke får med i første omgang, er det stranddusj-lignende tilbehør, som findes på den europæiske udgave af Topolino. Ifølge en talsperson fra Stellantis, som Business Insider har talt med, er funktionen ikke en del af den indledende amerikanske lancering, men Fiat US undersøger muligheden for at tilbyde noget lignende senere gennem sit partnerskab med Motori & Customs.