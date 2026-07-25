Fidelity presser på for at få krypto-lovforslag gennem Senatet

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Fondsgiganten Fidelity Investments har officielt sluttet sig til den voksende skare af finansielle tungvægtere, der opfordrer det amerikanske Senat til at vedtage CLARITY Act – lovforslaget, der skal fastlægge de fremtidige spilleregler for kryptomarkedet i USA. Det skriver Cointelegraph.

Fidelity, der forvalter aktiver for mere end 7.000 mia. dollar, går dermed ind i en lobbyindsats, som allerede tæller store industriorganisationer og en række krypto-virksomheder. Ifølge Bitcoin Magazine er selskabet det seneste og et af de tungeste navne blandt de aktører, der nu presser på for hurtig senatsbehandling af lovforslaget.

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Hvad handler CLARITY Act om?

CLARITY Act (Digital Asset Market Clarity Act) er et lovforslag, der skal skabe en klar juridisk arbejdsdeling mellem de amerikanske finanstilsyn SEC og CFTC, når det kommer til regulering af digitale aktiver. Formålet er at fjerne den regulatoriske usikkerhed, der i flere år har hængt over amerikanske krypto-virksomheder, og som mange investorer og udbydere har peget på som en direkte barriere for institutionel adgang til markedet.

Med Fidelity på listen af fortalere sender branchen et tydeligt signal: Det handler ikke længere kun om nichespillere i kryptoindustrien, men om nogle af verdens største og mest konservative kapitalforvaltere, der ønsker et fast regelsæt at navigere efter, før de udvider deres eksponering mod digitale aktiver yderligere.

Betydning for institutionelle investorer

Fidelity har i flere år været blandt de mest aktive traditionelle finanshuse på krypto-området, blandt andet gennem egne bitcoin- og ether-ETF’er samt tilbud om digital aktivopbevaring til institutionelle kunder. En vedtagelse af CLARITY Act vil ifølge industriens fortalere gøre det markant lettere for pensionskasser, banker og andre store investorer at engagere sig i markedet, fordi de regulatoriske gråzoner, der i dag skaber tvivl om, hvornår et digitalt aktiv er en værdipapir eller en råvare, bliver ryddet op.

For danske og europæiske investorer er sagen relevant, fordi et amerikansk regelsæt for kryptomarkedet vil kunne fungere som en global reference, ligesom EU’s MiCA-forordning allerede gør det i Europa. Klarere amerikanske regler kan potentielt øge likviditeten og den institutionelle deltagelse på tværs af de globale kryptomarkeder, hvilket historisk har haft en direkte afsmitning på prisdannelsen for bitcoin og ether.

Modvind i Senatet

Selv med tungt opbakning fra industrien er lovforslagets videre skæbne langt fra sikret. NPinvestor har tidligere beskrevet, hvordan analytikere har sænket sandsynligheden for en senatsvedtagelse markant, og hvordan politiske stridigheder om etik og forbrugerbeskyttelse har trukket processen i langdrag hen over sommeren.

Presset fra store finansaktører som Fidelity ændrer ikke i sig selv på den politiske kalender eller de partipolitiske uenigheder i Senatet, men det understreger, at den finansielle mainstream i stigende grad betragter reguleret kryptoadgang som en fast bestanddel af fremtidens investeringspalet – uanset hvornår og i hvilken form lovgivningen ender med at blive vedtaget.

Læs også: Clarity Act i modvind: Analytikere sænker odds for vedtagelse til 30 pct.

Kilder: Cointelegraph, Bitcoin Magazine