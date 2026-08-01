FIFA dropper plan om at sælge andel i VM-forretning efter kritik-storm

Gianni Infantino skrotter planen om at sælge en stor andel af VM's kommercielle rettigheder til investorer, efter massiv modstand fra UEFA og Concacaf.

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Det internationale fodboldforbund FIFA har droppet sine planer om at sælge en betydelig andel af VM-turneringens kommercielle drift til eksterne investorer. Det bekræfter FIFA-præsident Gianni Infantino ifølge Investing.com, efter at planen udløste kraftig modstand fra flere af fodboldens store forbund.

Ifølge Financial Times omfattede forslaget en investeringsplan i størrelsesordenen 20 milliarder dollar, hvor eksterne investorer skulle have overtaget en andel på omkring 20 procent af den kommercielle enhed bag VM-slutrunderne. Infantino udtaler ifølge Financial Times, at det var “klart”, at projektet havde skabt splittelse, som ikke længere tjente FIFA’s oprindelige formål med initiativet.

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UEFA og Concacaf sagde nej

Modstanden kom især fra Europa og Nord- og Mellemamerika. Ifølge CNBC afviste både det europæiske fodboldforbund UEFA og det nord- og mellemamerikanske forbund Concacaf planen om at sælge en andel i VM’s kommercielle drift til private equity-investorer.

Afvisningen illustrerer ifølge CNBC en bredere skepsis i sportsverdenen over for private equity-kapital, som ellers de seneste år har fundet vej ind i alt fra amerikanske sportsligaer til europæiske fodboldklubber. Sagen bliver dermed et eksempel på, hvor grænserne går for investorernes indflydelse, når det gælder selve verdensmesterskabet i fodbold — en af sportens mest profitable og symbolsk tunge begivenheder.

Rådgiver trak sig midt i presset

Presset på Infantino og FIFA’s ledelse tog til i takt med, at modstanden bredte sig. En central rådgiver knyttet til processen valgte at trække sig fra sin rolle, mens kritikken af planerne voksede blandt fodboldbodies internationalt.

Situationen satte FIFA-præsidenten under et usædvanligt hårdt offentligt pres, og beslutningen om helt at opgive salgsplanen kommer efter, at forsøget på at hente ekstern kapital ind i VM-forretningen reelt truede med at splitte fodboldens egne organisationer indbyrdes.

Hvad betyder det for investorer?

Sagen er interessant for investorer, fordi den illustrerer, hvor svært det fortsat kan være at kanalisere privat kapital ind i traditionelle sportsinstitutioner — selv når beløbene er markante og strukturen minder om de kapitalfondsmodeller, der ellers har vundet frem i klubfodbold og amerikanske ligaer. FIFA’s exit fra planen sender et signal om, at globale sportsorganisationer fortsat prioriterer kontrol og politisk konsensus over hurtig adgang til ekstern finansiering.

For danske investorer med eksponering mod sportsrelaterede aktiver, mediepartnere eller sponsorselskaber understreger sagen samtidig en risiko, der ofte overses: Governance-strukturen i internationale sportsforbund kan sætte en brat stopper for ellers velfinansierede kommercielle projekter, uanset hvor attraktive de ser ud på papiret.

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Kilder: Investing.com, CNBC, Financial Times