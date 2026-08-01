FIFA opgiver salg af VM-andel: Rådgiver stopper, planen erklæres død

FIFA dropper endegyldigt planen om at sælge en andel af VM's kommercielle forretning, efter en rådgiver er stoppet og modstand fra UEFA og Concacaf.

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FIFA har opgivet planen om at sælge en andel af VM-turneringens kommercielle rettigheder til eksterne investorer. Det bekræftes ifølge Financial Times, efter at en central rådgiver på projektet er stoppet, og planen dermed reelt er død.

Ifølge Financial Times har FIFA-præsident Gianni Infantino erkendt, at projektet skabte splittelse, som ikke længere tjente organisationens oprindelige formål. Planen gik ud på at sælge omkring 20 procent af den kommercielle drift bag VM til private investorer, i en aftale der ifølge flere kilder havde en samlet værdiansættelse på op mod 20 milliarder dollar.

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Modstand fra store fodboldkonføderationer

Ifølge CNBC var det især modstand fra de europæiske og nordamerikanske fodboldkonføderationer UEFA og Concacaf, der satte en stopper for planen. De to organisationer afviste FIFA’s forslag, hvilket ifølge CNBC illustrerer, hvor svært det fortsat er at få traditionelle sportsorganisationer til at acceptere private equity-kapital i deres kommercielle kerneforretninger.

Sagen føjer sig dermed til en række eksempler på, at internationale sportsforbund tøver med at åbne op for ekstern kapital, selv når der er tale om betydelige pengesummer. VM-turneringen regnes som en af FIFA’s mest indbringende indtægtskilder, og en delvis frasalg ville have givet organisationen en stor engangsindsprøjtning af kapital – men samtidig givet eksterne investorer indflydelse på en del af verdens mest sete sportsbegivenhed.

Rådgiver stopper midt i sagen

Ifølge Investing.com er en af de rådgivere, der var koblet på Infantinos projekt, nu stoppet, hvilket i praksis lukker processen omkring et muligt salg. Det markerer et endeligt punktum for et af de mest omtalte forsøg på at bringe institutionel kapital ind i international fodbold i nyere tid.

FIFA har tidligere haft en bank tilknyttet som finansiel rådgiver på det oprindelige oplæg til kapitalrejsningen, men hverken FIFA eller de involverede rådgivere har uddybet konsekvenserne af, at processen nu bremses.

Betydning for investorer

Selvom FIFA ikke er børsnoteret, og danske investorer derfor ikke kan handle direkte i organisationen, er sagen interessant, fordi den viser grænserne for, hvor langt private equity-kapital kan trænge ind i globale sportsejendomme. Flere kapitalfonde har de seneste år søgt eksponering mod fodbold og andre store sportsbegivenheder via minoritetsposter i ligaer, klubber og medierettigheder – men FIFA-sagen understreger, at selv meget velfinansierede aktører kan løbe ind i politisk og organisatorisk modstand, når traditionelle interessenter føler sig sat uden for indflydelse.

For investorer med eksponering mod sportsrettigheder, medieselskaber eller finansielle rådgivere med aktiviteter inden for sports-M&A kan sagen tjene som en påmindelse om, at værdiansættelser i milliardklassen ikke nødvendigvis omsættes til faktiske transaktioner, når governance-strukturerne i internationale forbund er komplekse og politisk følsomme.

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Kilder: Investing.com, CNBC, Financial Times