Fifas kuldsejlede VM-udsalg udløser krav om opgør med Infantino

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Fifas ambitiøse plan om at sælge en flerårig andel af den kommercielle drift bag VM er brudt sammen efter modstand fra flere af verdens største fodboldkonføderationer. Nu vokser kritikken af, hvordan Gianni Infantino leder verdens mest magtfulde fodboldorganisation, og flere kommentatorer efterlyser en gennemgribende reform af Fifas ledelsesstruktur.

Planen gik ud på at sælge omkring 20 procent af de kommercielle rettigheder til VM til eksterne investorer, herunder kapitalfonde, i en aftale der ifølge flere medier kunne indbringe Fifa milliarder af dollar. Tanken var at give organisationen en ny, permanent indtægtskilde uden for de traditionelle sponsor- og tv-aftaler, som normalt genforhandles op til hvert VM.

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Uefa og Concacaf sagde nej

Ifølge CNBC afviste både det europæiske fodboldforbund Uefa og det nord- og mellemamerikanske forbund Concacaf at støtte planen, hvilket i praksis gjorde det umuligt for Infantino at få den vedtaget. De to konføderationer repræsenterer nogle af Fifas mest indflydelsesrige og pengestærke medlemmer, og deres afvisning sender et klart signal om, at der er dyb skepsis over for at lade private investorer få medejerskab i selve VM-turneringen.

Modstanden stod i skarp kontrast til holdningen fra dele af Asien, hvor blandt andre Indonesiens fodboldforbund offentligt bakkede op om forslaget. Ifølge Sky News lovede den indonesiske fodboldpræsident at stemme for Infantinos plan, selv da modstanden internationalt var på sit højeste – et eksempel på den splittelse, sagen har skabt internt i Fifa.

Selve præsentationen skabte tvivl

Det var ikke kun modstanden fra de store forbund, der undergravede planen. BBC har påpeget flere svagheder i den måde, forslaget blev fremlagt for Fifas medlemmer, herunder uklarhed om, hvem de potentielle investorer faktisk var, hvordan værdisætningen af de kommercielle rettigheder var beregnet, og hvilken kontrol Fifa ville bevare over kernedele af VM-produktet efter et salg.

Disse ubesvarede spørgsmål gjorde det svært for forbundene at vurdere de reelle konsekvenser af en aftale, der potentielt kunne ændre magtbalancen omkring verdens mest sete sportsbegivenhed for årtier fremad. For mange kritikere blev den mangelfulde forberedelse et symbol på et bredere problem: beslutninger af enorm økonomisk betydning bliver truffet med for lidt gennemsigtighed omkring Infantino.

Krav om opgør med ledelsesstilen

Efter planens sammenbrud peger analyser nu mere direkte på Fifas ledelsesstruktur som det egentlige problem. Financial Times argumenterer, at det mislykkede forsøg på at sælge en andel af VM afdækker et akut behov for en gennemgribende reform af, hvordan magten er fordelt i organisationen, og hvordan store, finansielle beslutninger forberedes og kontrolleres, inden de sendes til afstemning.

For danske investorer, der følger sportsøkonomi og private equity-branchens fremstød i den globale fodboldindustri, er sagen et markant eksempel på, hvor svært det kan være at åbne traditionelle sportsorganisationer for eksterne kapitalinteresser. Modstanden fra Uefa og Concacaf illustrerer, at selv massive kommercielle muligheder kan blive stoppet, når medlemsdemokratiet i internationale sportsorganisationer sætter sig imod.

Sagen kommer, mens flere kapitalfonde i de seneste år har forsøgt at få fodfæste i professionel sport – fra ligaer til individuelle klubber. Fifas afviste plan viser, at selv de mest lukrative aktiver i sportsverdenen ikke uden videre kan sælges til private investorer, hvis der ikke først er skabt bred politisk og governance-mæssig opbakning internt i organisationen.

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Kilder: Financial Times, BBC, CNBC, News