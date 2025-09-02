Finansminister Bessent forsvarer Trumps afsættelse af Fed-guvernør Cook

Den amerikanske finansminister Scott Bessent har offentligt forsvaret præsident Donald Trumps forsøg på at fjerne Federal Reserve-guvernør Lisa Cook, hvilket har bragt en højtstående embedsmand ind i en juridisk og politisk kamp, ​​der udfordrer kerneprincippet om centralbankuafhængighed. I et nyligt interview udtalte Bessent, at Fed har “begået en masse fejl”, samtidig med at den fastholder sit engagement i sin uafhængighed, en tilsyneladende modstridende holdning, der har fået folk til at rejse øjenbrynene i finanskredse.

Sagens kerne: Påstande og autoritet

Bessents forsvar fokuserede på specifikke påstande om realkreditsvindel mod guvernør Cook. Han argumenterede for, at disse påstande berettigede en granskning, og fortalte Reuters, at Cooks undladelse af direkte at benægte påstandene – og i stedet fokusere på præsidentens manglende autoritet til at fjerne hende – var en central forskel. Dette argument giver en specifik, legalistisk begrundelse for en handling, som kritikere ser som et direkte angreb på Feds evne til at føre pengepolitik uden politisk indflydelse.

Markedsro midt i politisk uro

Trods tvistens højrisikoprofil har markederne indtil videre været upåvirkede. Bessent pegede på et rekordstort S&P 500 og stabile obligationsrenter som bevis på, at dramaet ikke foruroliger investorerne. Denne rolige reaktion antyder, at markedet muligvis ser begivenheden som en politisk motiveret, men i sidste ende inddæmmet hændelse. Enhver udhuling af centralbankens autonomi kan dog have alvorlige langsigtede konsekvenser for investorernes tillid og det amerikanske finansielle systems troværdighed.

Hvad er de langsigtede konsekvenser for den amerikanske økonomi, hvis Federal Reserves uafhængighed anses for at være kompromitteret?

