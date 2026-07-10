Flere danskere bruger ægtepagt til at dele pension ved skilsmisse

Michella og Mark har oprettet en ægtepagt for at sikre gensidig deling af pension ved en eventuel skilsmisse. De ønsker dog, at loven ændres.

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Et stigende antal danske par opretter i disse år en ægtepagt for at sikre, at deres pensionsopsparinger bliver delt ligeligt, hvis forholdet en dag ender i en skilsmisse. Det gælder blandt andet parret Michella og Mark, der ifølge DR har valgt at indgå en sådan aftale, selvom de helst så, at reglerne blev ændret ved lov i stedet.

Historien, som DR bragte den 10. juli 2026, sætter fokus på et emne, der har stigende betydning for danskernes privatøkonomi: Hvordan bliver pensionsformuer egentlig håndteret, når et ægteskab eller samliv opløses? For mange par er svaret ikke så enkelt, som man umiddelbart skulle tro.

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Pension deles ikke automatisk ved skilsmisse

I Danmark gælder som udgangspunkt, at almindelige, rimelige pensionsordninger ikke indgår i den formue, der skal deles ligeligt mellem ægtefæller ved en skilsmisse. Det betyder i praksis, at den ægtefælle, der gennem et langt arbejdsliv har opbygget en stor pensionsopsparing, som hovedregel beholder den selv – uanset om den anden part har haft en mindre pension eller slet ingen.

Det kan skabe en markant økonomisk skævhed mellem tidligere ægtefæller, særligt i de tilfælde hvor den ene part har prioriteret hjem og børn frem for karriere og dermed har en betydeligt lavere pensionsopsparing end sin partner. Netop denne ubalance er en af grundene til, at flere par som Michella og Mark vælger at lave en ægtepagt, der aftaler gensidig deling af pensionerne, hvis de en dag går fra hinanden.

Ægtepagter som frivilligt værn mod skæve skilsmisser

En ægtepagt er juridisk bindende og skal tinglyses for at have gyldighed. Den kan bruges til mange formål – fra at gøre bestemte aktiver til særeje og dermed beskytte formue mod deling, til modsat at sikre, at normalt undtagne aktiver som pension alligevel deles ved en eventuel skilsmisse.

For par som Michella og Mark handler det ikke om at beskytte egen formue, men om det modsatte: at sikre en retfærdig fordeling, uanset hvordan pensionsopsparingerne ellers ser ud på papiret. Ifølge DR ønsker parret dog grundlæggende, at denne form for deling blev en del af lovgivningen, så par ikke selv skal tage initiativ til at oprette en ægtepagt for at opnå det, de opfatter som en mere retfærdig løsning.

Betydning for privatøkonomien

Emnet er relevant langt ud over den enkelte husstand. Pensionsformuer udgør for mange danskere en af de største enkeltposter i deres samlede formue – ofte større end friværdien i boligen. Når parforhold i stigende grad opløses senere i livet, hvor pensionsopsparingerne er vokset sig store, kan konsekvenserne af en skæv fordeling blive betydelige for den økonomisk svagere part.

For investorer og privatøkonomisk bevidste danskere er sagen en påmindelse om, at opsparing og investering ikke kun handler om afkast og renter, men også om, hvordan formuen er juridisk struktureret i forhold til ægteskab og eventuel skilsmisse. En ægtepagt kan være lige så vigtig en del af den økonomiske planlægning som selve pensionsopsparingen.

Den stigende interesse for ægtepagter, som DR beskriver, afspejler formentlig også en generel tendens til, at flere danskere ønsker klarhed og forudsigelighed i deres økonomiske forhold – uanset om det handler om at beskytte en formue eller om at sikre en mere ligelig deling, hvis kærligheden en dag slipper op.

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