FLSmidth steg mest med 4,28 pct., mens Novonesis faldt mest med 1,22 pct.

→ FLSmidth steg mest med 4,28 pct., mens Novonesis faldt mest med 1,22 pct.

C25-indekset steg 0,63 pct. mandag og lukkede i 1.932,73

→ C25-indekset steg 0,63 pct. mandag og lukkede i 1.932,73

C25-indekset lukkede mandag den 23. november i 1.932,73, en stigning på 0,63 pct. i forhold til dagen før. Siden nytår er indekset oppe 5,95 pct.

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Af de 100 danske aktier i NPinvestors kursdata steg 68, mens 24 faldt.

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Vindere og tabere blandt C25-aktierne

FLSmidth & Co. steg mest med 4,28 pct. til 487,00 kr. Novonesis faldt mest med 1,22 pct. til 436,00 kr.

Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde Better Collective (+7,23 pct.), DFDS A/S (+3,32 pct.), H Lundbeck A/S (+3,31 pct.); størst fald havde H+H International (-0,21 pct.), Scandinavian Tobacco Group (-0,12 pct.).

Hvor pengene blev handlet

Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 904 mio. kr. (3.392.314 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.

Aktie Kurs Ændring Omsætning ca. Novo Nordisk 266,35 kr. +0,70 % 904 mio. kr. DSV 1.406,00 kr. +2,22 % 600 mio. kr. Vestas 176,15 kr. +1,56 % 429 mio. kr. Genmab 3.569,00 kr. +2,88 % 385 mio. kr. Danske Bank 363,20 kr. +2,25 % 357 mio. kr.

Sådan gik nabobørserne

Indeks Lukkede i I dag I år C25 1.932,73 +0,63 % +5,95 % OMXS30 3.215,52 +1,27 % +11,54 % DAX 24.984,19 +0,73 % +2,02 % Euro Stoxx 50 5.987,74 +0,77 % +3,39 %

Ledelsens handler mandag

Kl. Selskab Person Handel Beløb 15.30 DFDS A/S Michael Hansen, cEO Køb – 09.28 Dampskibsselskabet Norden AS A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem Johanne C F Riegels Salg 807.000 kr.

Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.

Valutakurser og råvarepriser

En dollar kostede 6,8288 kr. (+0,24 pct.). En euro kostede 7,4746 kr. (+0,05 pct.). 100 svenske kroner kostede 66,51 kr. 100 norske kroner kostede 69,68 kr.

Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 89,79 dollar pr. tønde (+0,23 pct.), guld 3.608,60 dollar pr. troy ounce (+0,67 pct.), sølv 42,34 dollar pr. troy ounce (+2,96 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.

Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning mandag den 23. november. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.