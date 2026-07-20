Foxconn skal angiveligt levere Nvidia-servere til SpaceX for 52 mia. dollar

Taiwansk medie hævder, at Foxconn har fået en kæmpeordre fra SpaceX på AI-servere med Nvidia-chips. Andre kilder kan ikke bekræfte tallet.

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Den taiwanske elektronikgigant Foxconn skal ifølge det taiwanske medie Economic Daily have landet en ordre på hele 52 milliarder dollar fra Elon Musks rumfartsselskab SpaceX. Ordren angår angiveligt levering af AI-servere udstyret med Nvidia-chips, skriver mediet, som Investing.com henviser til.

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Hvis oplysningerne holder stik, er der tale om en af de største enkeltordrer inden for AI-infrastruktur i 2026 og et markant tegn på, hvor voldsomt kapløbet om regnekraft til kunstig intelligens fortsat er optaget af de store teknologiselskaber – også dem uden for de traditionelle datacentergiganter som Microsoft, Amazon og Google.

Kilde bekræfter interesse – men ikke tallet

Kryptomediet Crypto Briefing har også omtalt sagen, men understreger, at påstanden om de 52 milliarder dollar endnu ikke er verificeret. Ifølge mediet har markedet dog allerede reageret på rygtet, og en forudsigelsesmarkedsplatform har på et tidspunkt sat sandsynligheden for, at ordren løfter Nvidias værdiansættelse yderligere, til 50 procent.

Hverken Foxconn, SpaceX eller Nvidia har officielt bekræftet eller afkræftet oplysningerne, og det er derfor uklart, om der er tale om en reel ordre, en foreløbig aftale eller blot spekulation fra markedets side. For investorer er det værd at bemærke, at historier af denne størrelsesorden ofte cirkulerer i den taiwanske teknologisektor, før de officielt bekræftes af selskaberne selv – eller viser sig at være overdrevne.

Foxconns rolle i AI-hardwarekapløbet

Foxconn, der traditionelt er kendt som Apples primære produktionspartner, har de seneste år investeret massivt i at positionere sig som en central spiller inden for produktion af AI-servere og datacenterhardware. Selskabet samarbejder allerede med flere store teknologivirksomheder om at bygge infrastruktur til AI-modeller, og en ordre i den nævnte størrelsesorden ville understrege den strategi markant.

For SpaceX ville en investering af denne størrelse i AI-servere pege på, at Elon Musks rumfartsselskab i stigende grad satser på egen regnekraft til blandt andet satellitkommunikation, autonome systemer eller AI-drevet analyse i forbindelse med selskabets rumfartsprogrammer. Det er dog stadig uklart, hvad den konkrete anvendelse af serverkapaciteten i givet fald skulle være.

Hvad det betyder for danske investorer

Nvidia-chips er fortsat den mest efterspurgte hardware i AI-industrien, og selv rygter om store ordrer kan påvirke sentimentet omkring både Nvidia-aktien og den bredere teknologisektor, som mange danske investorer har eksponering mod gennem globale indeksfonde og enkeltaktier. Skulle ordren blive officielt bekræftet, vil det sandsynligvis blive tolket som endnu et bevis på, at efterspørgslen efter AI-infrastruktur fortsat overstiger udbuddet markant.

Indtil videre må investorer dog behandle oplysningerne med forbehold, da ingen af de involverede selskaber har bekræftet detaljerne, og kilderne til historien primært er baseret på taiwanske mediekilder uden direkte citater fra hverken Foxconn, SpaceX eller Nvidia.

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Kilder: Investing.com, Cryptobriefing