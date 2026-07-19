Frankrig blokerer Polymarket – myndigheder skærper kursen mod prediction markets

Fransk spillemyndighed beordrer internetudbydere til at blokere Polymarket dagen før VM-bronzekamp. Sagen føjer sig til stigende global skepsis over for prediction markets.

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Den franske spillemyndighed ANJ (Autorité Nationale des Jeux) har beordret landets internetudbydere til at blokere adgang til den populære kryptobaserede prediction market-platform Polymarket. Det oplyser myndigheden i en pressemeddelelse, og beslutningen kommer blot dage før Frankrig og England mødtes i VM-bronzekampen – en kamp der traditionelt trækker massiv trafik til væddemålsplatforme.

Ifølge Coindesk begrunder ANJ blokeringen med flere konkrete bekymringer: platformens “vanedannende mekanikker”, manglende værktøjer til selvudelukkelse for spillere med problemer, samt et højt antal franske brugere der har formået at omgå tidligere indførte finansielle restriktioner på platformen. Cointelegraph bekræfter, at myndigheden samtidig peger på risikoen for markedsmanipulation som en central bekymring.

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Timing kort før VM-kamp vækker opsigt

Ifølge BeInCrypto falder blokeringen bemærkelsesværdigt tæt på tidspunktet for VM-bronzekampen mellem Frankrig og England, hvor Polymarket typisk oplever en markant stigning i handelsvolumen på sportsrelaterede væddemål. Timingen understreger, hvor bekymret de franske myndigheder er over platformens rækkevidde blandt landets borgere netop i forbindelse med store sportsbegivenheder.

Polymarket har de seneste år udviklet sig til en af de mest omtalte platforme inden for såkaldte “prediction markets”, hvor brugere kan handle kontrakter baseret på udfaldet af alt fra politiske valg til sportsbegivenheder og makroøkonomiske nøgletal. Platformen opererer på blockchain-teknologi og har tiltrukket betydelig opmærksomhed – og kapital – fra kryptoinvestorer globalt.

Del af bredere international skrutiny

Den franske indgriben er ikke en isoleret hændelse. Ifølge Coingape har amerikanske delstatsregulatorer allerede flagget lignende prediction market-platforme som ulicenserede væddemålstjenester, hvilket har skabt et pres på tværs af flere jurisdiktioner. Debatten handler grundlæggende om, hvorvidt disse platforme reelt fungerer som finansielle derivater eller som forklædt gambling – en gråzone, der har givet regulatorer i flere lande hovedbrud.

For investorer i krypto- og fintech-sektoren er sagen relevant af flere grunde. Prediction markets har tiltrukket betydelig venturekapital og institutionel interesse, blandt andet fordi de kan give unikke indikationer på markedsforventninger til fx renteudmeldinger og politiske begivenheder. En stramning af reguleringen i store europæiske økonomier som Frankrig kan skabe præcedens for andre EU-lande og dermed påvirke, hvordan denne type platforme kan operere fremadrettet på det europæiske marked.

Det er endnu uklart, om Polymarket vil forsøge at imødekomme de franske krav om bedre spillerbeskyttelse og strengere kontrol med finansielle transaktioner, eller om sagen ender med en længerevarende udelukkelse fra det franske marked. Sagen føjer sig til en stigende række af tilfælde, hvor traditionelle spillemyndigheder søger at trække kryptobaserede platforme ind under eksisterende reguleringsrammer for gambling.

Kilder: Coingape, Beincrypto, CoinDesk, Cointelegraph