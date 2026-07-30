Frankrig undgår recession: BNP voksede 0,2 pct. i andet kvartal

Fransk økonomi overraskede positivt med 0,2 pct. vækst i andet kvartal, drevet af stigende indenlandsk efterspørgsel og eksport, viser nye tal.

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Den franske økonomi voksede med 0,2 procent i andet kvartal sammenlignet med kvartalet før, viser nye tal. Dermed undgik landet en recession, og væksten overraskede positivt efter flere kvartaler med svag eller udeblevet fremgang.

Fremgangen skyldes ifølge de opdaterede nationalregnskabstal en kombination af stigende indenlandsk efterspørgsel og en genopblomstring i eksporten. Det tyder på, at både franske forbrugere og virksomheder har bidraget til at trække økonomien op efter en periode med politisk usikkerhed og stram finanspolitik.

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Genopretning efter svag periode

Frankrig har gennem det seneste år kæmpet med lav vækst, høje budgetunderskud og en anstrengt politisk situation, hvor gentagne regeringsskift har skabt usikkerhed om landets finanspolitiske retning. Væksten på 0,2 procent i andet kvartal markerer derfor en vigtig vending for eurozonens næststørste økonomi, som mange analytikere har frygtet kunne glide ind i en recession.

At både hjemmemarkedet og udenrigshandlen bidrager positivt, sender et signal om, at den franske økonomi ikke kun er afhængig af enkeltstående faktorer, men oplever en bredere stabilisering. Det er særligt eksportens tilbagevenden, der skiller sig ud, efter at franske virksomheder i tidligere kvartaler har været presset af svag global efterspørgsel og stigende konkurrence.

Betydning for eurozonen og danske investorer

Frankrig er en af de bærende søjler i eurozonens økonomi, og landets vækstudvikling har direkte betydning for den samlede europæiske konjunktur. Positive tal fra Frankrig kan derfor bidrage til at understøtte den bredere vurdering af eurozonens økonomiske sundhedstilstand, hvilket har relevans for både renteforventninger og valutakurser.

For danske investorer med eksponering mod europæiske aktier, obligationer eller euroen som valuta kan en stabiliserende fransk økonomi være et signal om mindre nedadrettet risiko i eurozonen som helhed. Samtidig vil markedet formentlig holde øje med, om den franske centralregering formår at fastholde momentum i de kommende kvartaler, ikke mindst i lyset af landets fortsatte udfordringer med at bringe budgetunderskuddet under kontrol.

De nye tal ventes at indgå i den videre vurdering af den europæiske centralbanks pengepolitiske overvejelser, da vækstbilledet i de store eurolande spiller en rolle for renteudsigterne i euroområdet.

Kilder: Investing.com, Financialpost