Fransk konkurrencemyndighed beordrer Meta til forhandling med medier om betaling

Frankrigs konkurrencetilsyn har beordret Meta til at genoptage forhandlinger med mediehuse om betaling for brug af nyhedsindhold, skriver Investing.com.

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Den franske konkurrencemyndighed har beordret Meta til at genoptage forhandlinger med mediehuse om betaling for brug af deres journalistiske indhold. Det skriver Investing.com, som henviser til en afgørelse fra den franske tilsynsmyndighed Autorité de la concurrence.

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Sagen føjer sig til en længere række konflikter mellem europæiske konkurrencemyndigheder og de store techplatforme om de såkaldte “naboretsbetalinger” – en ordning, hvor mediehuse skal kompenseres, når deres artikler og indhold bruges eller linkes til på store digitale platforme. Ordningen stammer fra EU’s ophavsretsdirektiv, som blev indført for at styrke pressens forhandlingsposition over for techgiganterne.

Fransk myndighed har tidligere straffet Google hårdt

Frankrig har i flere år været frontløber i EU, når det gælder håndhævelse af naboretten over for tech-selskaber. Google er tidligere blevet idømt betydelige bøder af den samme franske konkurrencemyndighed for ikke at forhandle i god tro med franske mediehuse om betaling for brug af nyhedsindhold. Den seneste sag mod Meta tyder på, at myndighederne nu retter fokus mod flere af de store platforme samtidig, ikke kun søgemaskinegiganten Google.

Kernen i konflikten handler om, hvorvidt techplatforme som Facebook og Instagram – begge ejet af Meta – i tilstrækkelig grad kompenserer medierne, når brugere deler eller ser uddrag af nyhedsartikler på platformene. Mediehusene har længe argumenteret for, at de mister annonceindtægter og trafik, når indhold konsumeres direkte på de sociale platforme frem for på mediernes egne hjemmesider.

Betydning for Meta og investorer

For Meta kan sagen betyde yderligere regulatoriske omkostninger og et pres for at indgå aftaler med et bredere udsnit af franske mediehuse. Selskabet har allerede i flere europæiske lande måttet navigere i et komplekst landskab af nationale fortolkninger af EU’s ophavsretsregler, hvilket kan lægge et administrativt og økonomisk pres på virksomhedens europæiske forretning.

Selvom de konkrete beløb, der potentielt er på spil i den franske sag, ikke fremgår af Investing.dks omtale, har lignende sager mod Google tidligere involveret bøder i milliardklassen af danske kroner, når man medregner de samlede sagsforløb over flere år. Det illustrerer, at regulatorisk risiko i EU fortsat er en faktor, som investorer i store techaktier som Meta bør holde øje med, særligt i takt med at flere europæiske lande skærper håndhævelsen af naboretten.

Sagen kommer også på et tidspunkt, hvor Meta i forvejen er under skarp regulatorisk observation i EU på flere fronter, herunder databeskyttelse og digital markedslovgivning (DMA). En eskalering af konflikten med franske medier kan derfor blive endnu en brik i det billede af stigende europæisk regulatorisk pres, som investorer allerede har indregnet i deres vurdering af selskabets omkostningsbase og vækstudsigter i Europa.

Dansk vinkel: naboretten gælder også herhjemme

EU’s ophavsretsdirektiv, som ligger til grund for den franske sag, er også implementeret i dansk lovgivning, og danske mediehuse har på samme vis ret til kompensation, når deres indhold bruges af store digitale platforme. Dansk-baserede investorer i Meta-aktien bør derfor være opmærksomme på, at en skærpet fransk linje kan blive en model, som også danske og andre europæiske myndigheder kigger til i fremtiden.

Det er endnu uklart, hvornår forhandlingerne mellem Meta og de franske mediehuse forventes genoptaget, og hvilke konkrete krav mediehusene stiller. NPinvestor følger sagen og vil opdatere, efterhånden som flere detaljer om forløbet og eventuelle økonomiske konsekvenser for Meta kommer frem.