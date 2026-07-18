FTX-kreditorer får op til 120 pct. tilbage i ny udbetaling på 900 mio. dollar

FTX gennemfører sin femte kreditorudbetaling den 31. juli. Mange kreditorer får nu mere end 100 pct. af deres oprindelige krav retur.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Kreditorer i det kollapsede kryptobørsselskab FTX kan se frem til endnu en stor udbetaling. Den 31. juli gennemfører boet efter FTX sin femte fordelingsrunde til kreditorer, denne gang på omkring 900 millioner dollar, ifølge BeInCrypto og AMBCrypto.

Det mest opsigtsvækkende ved den kommende udbetaling er, at størstedelen af kreditorerne nu vil have modtaget mere end 100 procent af deres oprindelige krav tilbage. For nogle kreditorklasser når den samlede tilbagebetaling helt op til 120 procent, fremgår det af de to kilder.

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Fra milliardtab til overskud for mange kreditorer

Da FTX kollapsede i november 2022, frygtede millioner af kunder verden over, at deres indeståender var tabt for altid. Konkursboet har imidlertid formået at inddrive langt flere aktiver, end mange havde turdet håbe på – blandt andet gennem salg af selskabets investeringer og retssager mod tidligere samarbejdspartnere.

Med den kommende femte distributionsrunde runder de samlede annoncerede udbetalinger fra FTX-boet op mod 9,7 milliarder dollar, ifølge AMBCrypto. Det er et markant beløb, som understreger, hvor omfattende oprydningsarbejdet efter et af kryptohistoriens største kollapser har været.

Forklaringen på, at kreditorer kan ende med at få mere end 100 procent af deres oprindelige krav, skal blandt andet findes i den måde konkursbehandlingen er struktureret på. Kravene er typisk opgjort til værdien af aktiverne på tidspunktet for kollapset i november 2022 – og da kryptomarkedet siden har oplevet betydelige prisstigninger på flere aktiver, kan den reelle dollarværdi af det inddrevne beløb overstige de oprindelige tab.

Hvad betyder det for danske investorer?

FTX-sagen er en af de mest citerede advarselshistorier i den globale kryptobranche og har haft betydning for både reguleringsdebatten og investorernes tillid til centraliserede kryptobørser. Også danske investorer, der havde midler placeret på FTX, er blandt de kreditorer, der nu kan se frem til yderligere udbetalinger.

Sagen illustrerer samtidig, hvor lang og kompleks en konkursbehandling af et internationalt kryptoselskab kan være. Mere end tre år efter kollapset er boet stadig i gang med at fordele midler, og selvom udviklingen for mange kreditorer er positiv, har processen krævet omfattende juridisk og finansielt arbejde på tværs af landegrænser.

For markedet generelt sender de høje inddrivelsesprocenter et signal om, at selv i tilfælde af alvorlige kollapser kan velorganiserede konkursboer i visse tilfælde sikre kreditorer betydelig kompensation – men det ændrer ikke ved, at hverken tidshorisonten eller udfaldet kan tages for givet ved fremtidige sammenbrud i branchen.

Kilder: Beincrypto, AMBCrypto