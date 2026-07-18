FTX udbetaler 900 mio. dollar til kreditorer i femte betalingsrunde

FTX's konkursbo udbetaler nu omkring 900 mio. dollar til kreditorer. Samlet er der udbetalt næsten 10 mia. dollar siden krakket i 2022.

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Konkursboet efter den kollapsede kryptobørs FTX gennemfører nu sin femte runde af udbetalinger til kreditorer. Ifølge The Block og Cointelegraph drejer det sig om omkring 900 millioner dollar, svarende til godt 6 milliarder kroner, der udbetales i denne omgang.

Ifølge CryptoNewsZ og CoinGape er udbetalingen planlagt til den 31. juli, hvor FTX Recovery Trust står for fordelingen af midlerne til de berørte brugere og øvrige kreditorer.

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Næsten 10 milliarder dollar tilbage til brugerne

Med den nye runde har FTX’s konkursbo samlet set udbetalt næsten 10 milliarder dollar til kreditorer, siden tilbagebetalingerne begyndte, oplyser The Block. Cointelegraph bekræfter samme beløb og understreger, at de akkumulerede udbetalinger dækker perioden siden krakket i november 2022, hvor FTX indgav konkursbegæring og efterlod brugere afskåret fra deres midler.

Sagen er blandt de største konkursopgør i kryptobranchens historie. FTX’s sammenbrud i efteråret 2022 sendte chokbølger gennem hele kryptomarkedet og medførte tab for hundredtusindvis af investorer verden over, herunder også danske investorer med eksponering mod platformen.

Fra kollaps til gradvis genopretning

De løbende udbetalinger er et resultat af konkursboets arbejde med at inddrive og fordele aktiver efter FTX’s sammenbrud, som blandt andet skyldtes mistede kundemidler og efterfølgende sagsanlæg mod tidligere ledelse, herunder grundlægger Sam Bankman-Fried. Tidligere udbetalingsrunder har vist, at mange kreditorer i sidste ende kan se frem til at få en stor del – i visse tilfælde mere end deres oprindelige tilgodehavende – tilbage, i takt med at boets aktiver er steget i værdi siden konkursen.

For danske investorer, der har fulgt sagen tæt siden 2022, er den seneste udbetaling endnu et tegn på, at konkursbehandlingen skrider fremad, og at en betydelig andel af de oprindeligt fastfrosne midler nu finder vej tilbage til ejerne. Sagen fungerer samtidig som en påmindelse om de modpartsrisici, der er forbundet med at opbevare kryptoaktiver hos centraliserede børser.

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Kilder: Theblock, Cointelegraph, Cryptonewsz, Coingape