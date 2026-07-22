Galaxy afsætter 5 mio. dollar til at kvante-sikre Bitcoin

Galaxy Digital lancerer en fond på op til 5 mio. dollar, der skal finansiere udviklere i kampen mod fremtidens kvantecomputer-trussel mod Bitcoin.

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Det amerikanske kryptofinansselskab Galaxy Digital har oprettet en fond på op til 5 mio. dollar, der skal finansiere udviklere, som arbejder på at gøre Bitcoin-blockchainen mere modstandsdygtig over for kvantecomputere. Det skriver Coindesk, og nyheden bekræftes af det krypto-fokuserede medie U.Today.

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Formålet med initiativet er at styrke Bitcoins kryptografiske sikkerhed, før kvantecomputere bliver kraftfulde nok til potentielt at knække den underliggende kryptering og dermed true milliarder af dollar i kryptoaktiver. Selvom sådanne maskiner endnu ikke findes i praksis, ønsker Galaxy at være på forkant med udviklingen ved at understøtte tekniske løsninger, allerede inden truslen bliver akut.

En langsigtet forsikring mod kvantetruslen

Bitcoins sikkerhed hviler i dag på kryptografiske algoritmer, som i teorien kan brydes af tilstrækkeligt avancerede kvantecomputere. Selvom eksperter generelt vurderer, at denne teknologi ligger flere år ude i fremtiden, har flere aktører i kryptobranchen længe advaret om, at netværket bør forberede sig i god tid, fremfor at reagere, når det er for sent.

Galaxys fond skal ifølge Coindesk gå til udviklere, der arbejder på at opgradere Bitcoins protokoller, så de kan modstå angreb fra fremtidige kvantesystemer. Det kan blandt andet dreje sig om nye krypteringsstandarder, der er designet til at være sikre selv mod kvantebaserede angrebsmetoder — såkaldt “post-kvante-kryptografi”.

Galaxy positionerer sig som infrastrukturaktør

Initiativet føjer sig til en række tiltag fra Galaxy Digital, der har positioneret sig som en central institutionel spiller i kryptomarkedet med fokus på både handel, kapitalforvaltning og teknisk infrastruktur. Ved at finansiere sikkerhedsforskning direkte forsøger selskabet at styrke tilliden til Bitcoin som langsigtet værdiopbevaring blandt institutionelle investorer.

For danske investorer, der har eksponering mod Bitcoin gennem enten direkte beholdninger, ETF’er eller aktier i kryptorelaterede selskaber, er nyheden et signal om, at branchens store aktører tager langsigtede tekniske risici alvorligt. Kvantetruslen er ikke en akut fare i dag, men initiativer som Galaxys fond kan på sigt være med til at understøtte Bitcoins troværdighed som et robust digitalt aktiv.

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Kilder: CoinDesk, U