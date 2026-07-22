Galaxy lancerer kvante-beredskab for Bitcoin med op til 5 mio. dollar til udviklere

Galaxy Digital sætter op til 5 mio. dollar af til et nyt initiativ, der skal gøre Bitcoin-netværket robust mod fremtidige kvantecomputer-trusler.

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Kryptoselskabet Galaxy Digital har lanceret et nyt initiativ, der skal forberede Bitcoin-netværket på truslen fra kvantecomputere. Selskabet afsætter op til 5 millioner dollar i udviklertilskud til det, der kaldes Bitcoin Quantum Readiness Initiative, ifølge The Block og U.Today.

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Initiativet er tænkt som et langsigtet forsvarsværk mod den teoretiske, men voksende risiko for, at fremtidens kvantecomputere en dag vil kunne bryde den kryptografi, som Bitcoin og andre blockchains i dag læner sig op ad. Selvom truslen ikke anses for umiddelbart forestående, ønsker Galaxy at sikre, at netværket er teknisk klar, længe før den bliver reel.

Hvad går pengene til

De op til 5 millioner dollar skal ifølge de to kilder gå til udviklere, der arbejder på løsninger, som kan gøre Bitcoin-protokollen modstandsdygtig over for kvante-angreb. Det kan blandt andet dreje sig om nye kryptografiske standarder, der kan erstatte eller supplere de nuværende metoder til at sikre transaktioner og digitale signaturer på netværket.

Kvanteresistent kryptografi er et forskningsfelt, der har fået stigende opmærksomhed i takt med, at teknologigiganter som Google og IBM har gjort fremskridt inden for kvantecomputere. Selvom eksisterende maskiner langt fra er kraftfulde nok til at true Bitcoins sikkerhed i dag, peger flere eksperter på, at forberedelse bør ske i god tid, fordi ændringer i en så stor og decentral protokol som Bitcoin kan tage år at implementere.

Galaxys rolle i kryptoinfrastrukturen

Galaxy Digital, som er noteret på børsen og driver forretning inden for både handel, kapitalforvaltning og digital infrastruktur, har i stigende grad positioneret sig som en institutionel aktør i kryptomiljøet. Med det nye initiativ lægger selskabet sig i forlængelse af en bredere tendens, hvor store kryptoaktører investerer i netværkets langsigtede robusthed frem for kun kortsigtet vækst og handelsvolumen.

For danske investorer, der har eksponering mod Bitcoin enten direkte eller gennem børsnoterede produkter som ETF’er og investeringsselskaber, er den slags initiativer et signal om, at branchen selv tager teknologiske risici alvorligt. Selvom kvantetruslen fortsat er en fjern, teoretisk risikofaktor, kan tiltag som Galaxys være med til at understøtte den langsigtede tillid til Bitcoin som digitalt aktiv.

Perspektiv for markedet

Bitcoin-kursen reagerer sjældent direkte på den type infrastrukturnyheder, men initiativer, der styrker netværkets sikkerhed på lang sigt, kan have betydning for, hvordan institutionelle investorer vurderer risikoen ved at holde eller investere i kryptoaktivet. I takt med at flere pensionskasser og formueforvaltere overvejer eksponering mod Bitcoin, bliver spørgsmål om teknologisk holdbarhed en del af den samlede risikovurdering.

Det er endnu ikke oplyst, hvilke specifikke udviklerteams eller projekter der først vil modtage støtte fra Galaxys nye fond, eller hvornår de første tilskud forventes uddelt.

Kilder: Theblock, U