Galderma køber amerikanske ZO Skin Health for 1,5 mia. dollar

Galderma-aktien lå onsdag kl. 09.25 på 166,95 CHF, et fald på 0,24 procent

→ Galderma-aktien lå onsdag kl. 09.25 på 166,95 CHF, et fald på 0,24 procent

GALD.SW 168,35 ▲ +0,60% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Den schweiziske dermatologikoncern Galderma har indgået aftale om at købe det amerikanske hudplejeselskab ZO Skin Health for 1,5 mia. dollar, oplyser Investing.com. Onsdag kl. 09.25 dansk tid lå Galderma-aktien på 166,95 CHF, et fald på 0,24 procent fra forrige lukkekurs på 167,35 CHF, ifølge NPinvestors kursdata.

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Handlen er offentliggjort som en ad hoc-meddelelse efter artikel 53 i de schweiziske noteringsregler. Den type meddelelse bruges til oplysninger, der kan påvirke kursen. Det fremgår af selskabets meddelelse, gengivet af Financial Post.

ZO skal supplere Alastin i lægernes klinikker

Opkøbet handler om hudpleje, som sælges gennem læger og klinikker frem for i almindelige butikker. Galderma beskriver selv dette segment som attraktivt og hurtigt voksende.

Logikken bygger på to mærker, der dækker hver sin del af behandlingsforløbet. Galdermas eget mærke Alastin er især rettet mod pleje af huden før og efter kosmetiske indgreb. ZO Skin Health sælger premium-regimer i flere trin til daglig brug. Ifølge Galderma passer de to porteføljer derfor godt sammen.

Købet placeres i koncernens forretningsområde Dermatological Skincare. Galderma kobler det til sin såkaldte Integrated Dermatology Strategy.

Lille køb set mod Galdermas markedsværdi

Prisen på 1,5 mia. dollar er beskeden set i forhold til køberens størrelse. Galderma har ifølge NPinvestors kursdata en markedsværdi på ca. 38,9 mia. CHF. Formiddagens kursfald svarede til en ændring i markedsværdien på ca. −93 mio. CHF.

Markedet reagerede altså roligt. Aktien svingede mellem 164,85 og 167,60 CHF frem til kl. 09.25. Har man investeret 10.000 kr. ved forrige lukkekurs, er de nu 9.976 kr. værd før valutaudsving.

Høj prisfastsættelse giver lille fejlmargin

Nøgletallene viser, at investorerne i forvejen betaler en høj pris for Galdermas indtjening. P/E-tallet ligger på 54,7 målt på de seneste tolv måneders resultat, ifølge NPinvestors kursdata. Så højt et niveau forudsætter fortsat stærk vækst.

Aktien har haft et bredt udsving det seneste år, mellem 134,41 og 188,25 CHF. Den handler nu 11,3 procent under 52-ugers toppen. Opkøb, der skal bære en vækstfortælling, bliver derfor fulgt tæt, når de første tal efter integrationen kommer.

Galderma er noteret i Zürich og handles i schweizerfranc. En dansk privatinvestor har dermed både aktiekursen og kursen på franc mod kroner som risikofaktor, hvilket regneeksemplet ovenfor ikke tager højde for.

Aftalen ændrer først og fremmest Galdermas position i de klinikbaserede hudplejeserier, hvor selskabet nu får et produkt til daglig brug ved siden af Alastins behandlingsnære sortiment. Meget er stadig uoplyst i de tilgængelige kilder. Det gælder ZO Skin Healths omsætning og indtjening, hvordan købet finansieres, og hvornår handlen ventes gennemført. Indtil de tal ligger på bordet, er prisen på 1,5 mia. dollar det eneste konkrete holdepunkt for at vurdere, om Galderma har betalt for meget.