Gary Lineker og 100 velstående briter beder om højere skat på formue

Over 100 velhavende briter, heriblandt Gary Lineker, har i et åbent brev bedt premierminister Andy Burnham om at indføre en formueskat på dem selv.

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Mere end 100 velstående briter, heriblandt den tidligere fodboldspiller og tv-vært Gary Lineker, har underskrevet et åbent brev til premierminister Andy Burnham med en usædvanlig opfordring: Beskat os mere. Det skriver The Guardian.

I brevet argumenterer gruppen af millionærer for, at de sagtens kan bære en større skattebyrde. “Vi vil have, at I beskatter os. Vi har råd til det,” lyder det ifølge The Guardian i brevet, der er sendt til premierministeren.

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Voksende opbakning til formueskat

Initiativet føjer sig til en international bevægelse af velhavende, der de senere år offentligt har opfordret til, at rigdom beskattes hårdere. Både The Guardian og Sky News dækker sagen og bekræfter, at den samler stigende opmærksomhed i den britiske offentlige debat om ulighed og statens finanser.

Sky News har viet en podcastudsendelse til spørgsmålet om, hvorfor millionærer som Lineker ønsker at betale mere i skat, hvilket understreger, at emnet har fået bred mediebevågenhed i Storbritannien. Ifølge The Guardian diskuteres det åbne brev også i lyset af, at ideen om en formueskat vinder stigende folkelig opbakning.

Pres på Burnham for at handle

Brevet lægger dermed et politisk pres på Andy Burnham i en tid, hvor offentlige finanser og velfærdsudgifter er et centralt tema i britisk politik. Underskriverne mener, at en skærpet beskatning af store formuer kan være en del af løsningen på finansieringen af offentlige ydelser.

The Guardian har i forbindelse med sagen talt med senior økonomikommentator Aditya Chakrabortty, der har analyseret, hvorfor forslaget om en formueskat pludselig får medvind blandt en gruppe, man traditionelt ikke forbinder med krav om højere beskatning af sig selv.

Hvad betyder det for investorer?

For danske investorer med eksponering mod britiske aktiver, herunder britiske aktier, ejendomme eller virksomheder med aktivitet i Storbritannien, er debatten om en formueskat værd at følge. En skærpet beskatning af formue kan på sigt påvirke investeringsklimaet, kapitalflytninger og efterspørgslen efter visse aktivklasser i landet.

Sagen understreger samtidig en bredere tendens i flere vestlige lande, hvor diskussionen om beskatning af store formuer er blevet mere fremtrædende, i takt med at stater søger nye indtægtskilder til at finansiere offentlige udgifter. Det er en udvikling, som også kan få betydning for den politiske debat i andre europæiske lande, herunder Danmark.

Kilder: The Guardian, News