GENIUS Act fylder et år: Regulatorer overskrider frist for stablecoin-regler

USA's stablecoin-lov GENIUS Act har eksisteret i et år, men myndighederne har misset deadline for de endelige regler – uden at udskyde loven.

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Det er nu et år siden, at USA’s stablecoin-lov, GENIUS Act, blev underskrevet af præsident Donald Trump. Loven markerede første gang, at amerikanske myndigheder skabte en samlet, føderal ramme for udstedelse af stablecoins – men jubilæet falder sammen med, at tilsynsmyndighederne har overskredet deres egen frist for at få de endelige regler på plads.

Ifølge The Block har amerikanske regulatorer ikke formået at levere de detaljerede stablecoin-regler, som loven forpligtede dem til at have klar inden for et år efter underskrivelsen. Forsinkelsen udskyder dog ikke lovens ikrafttrædelsesdato, som fortsat er sat til 18. januar 2027, hvilket efterlader både myndigheder og stablecoin-udstedere med et betydeligt indsnævret tidsvindue til at implementere de nødvendige rammer.

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Loven skulle skabe klarhed for finanssektoren

GENIUS Act blev til efter flere års usikkerhed om, hvordan stablecoins skulle reguleres i USA. Ifølge CoinGape har loven i sit første leveår gjort finansielle institutioner markant mere trygge ved at udvikle betalingsprodukter baseret på stablecoins, fordi de nu opererer inden for en klart defineret juridisk ramme fastsat på føderalt niveau.

Formålet med loven var netop at fjerne den regulatoriske gråzone, som tidligere har holdt store banker og betalingsselskaber tilbage fra at kaste sig ind i stablecoin-markedet. Med en samlet standard for reserver, gennemsigtighed og udstederkrav har flere aktører i finanssektoren set GENIUS Act som døråbneren til, at stablecoins for alvor kan blive en del af det mainstream finansielle system.

Forsinkelsen sætter regulatorer under tidspres

At de endelige regler ikke er klar som planlagt, betyder ikke, at loven mister sin gyldighed eller sine krav til branchen. Men det efterlader både tilsynsmyndigheder og stablecoin-udstedere med markant kortere tid til at få det praktiske apparat på plads, inden loven for alvor træder i kraft i januar 2027.

For udstedere af stablecoins betyder det i praksis, at de fortsat må navigere i en vis usikkerhed om de præcise detaljer i regelsættet, mens de samtidig skal forberede sig på at leve op til krav, der endnu ikke er endeligt formuleret. Det kan skabe udfordringer for selskaber, der har brug for forudsigelighed for at kunne planlægge investeringer og produktudvikling.

Blikket rettes mod næste lov: CLARITY Act

Mens GENIUS Act har fokuseret specifikt på stablecoins, ser dele af kryptobranchen nu frem mod den bredere CLARITY Act, som skal adressere reguleringen af digitale aktiver mere generelt – herunder hvordan man skelner mellem værdipapirer og råvarer inden for kryptomarkedet. Spørgsmålet er, om denne lov kan følge samme spor som GENIUS Act og skabe tilsvarende klarhed for en bredere del af branchen.

For danske investorer med eksponering mod amerikanske finans- og teknologiaktier samt kryptorelaterede aktiver er udviklingen relevant, fordi regulatorisk klarhed i USA typisk smitter af på den globale prisdannelse og investeringslysten i sektoren. En forsinket implementering kan betyde fortsat usikkerhed på kort sigt, men understreger samtidig, at rammerne for stablecoins er kommet for at blive – noget der kan få betydning for både banker, betalingsselskaber og kryptobørser med aktiviteter i USA.

Kilder: Coingape, Theblock