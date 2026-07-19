GENIUS Act: USA overskrider frist for stablecoin-regler – banker kræver revision

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Amerikanske finansregulatorer har officielt overskredet den etårsfrist, der var sat for at udarbejde endelige regler for stablecoins under GENIUS Act. Loven, som blev underskrevet af præsident Donald Trump den 18. juli 2025, skulle have haft sine detaljerede rammer på plads senest ved etårsdagen – men fristen er nu passeret uden et endeligt regelsæt.

Det ændrer dog ikke ved, at selve loven fortsat træder fuldt i kraft den 18. januar 2027. Det betyder, at regulatorerne og de stablecoin-udstedere, der skal efterleve reglerne, nu har markant kortere tid til at få systemerne på plads, når de endelige regler til sidst offentliggøres.

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Banker kræver reglerne revideret

Ifølge dækningen af sagen presser dele af den amerikanske banksektor nu på for, at de foreslåede regler under GENIUS Act bliver taget op til fornyet gennemgang, inden de bliver endelige. Bankerne peger blandt andet på bekymringer om, hvordan stablecoin-udstedere skal reguleres i forhold til traditionelle indskudsinstitutter, og hvilke krav der stilles til reserver og tilsyn.

Kravet om en revision illustrerer, at GENIUS Act – selv om loven markerede et historisk skridt mod en samlet amerikansk stablecoin-ramme – stadig er præget af uenighed mellem sektorer om, hvordan reglerne konkret skal udmøntes. Det gælder ikke mindst spørgsmålet om, hvor grænsen skal gå mellem bankernes og de nye kryptoaktørers rolle på markedet for digitale betalingstokens.

Et år efter underskrivelsen

GENIUS Act fyldte et år den 18. juli 2026 og betragtes generelt som en central milepæl for den amerikanske digitale aktivindustri. Loven har blandt andet gjort det lettere for finansielle institutioner at føle sig trygge ved at udvikle betalingsprodukter baseret på stablecoins, og den har banet vej for øget institutionel interesse i sektoren.

Samtidig ser dele af branchen nu frem mod, om den beslægtede CLARITY Act – som skal adressere bredere spørgsmål om klassifikation af kryptoaktiver – kan følge samme spor og komme videre i den amerikanske lovgivningsproces. De to lovforslag betragtes ofte som to sider af samme sag: en klar ramme for stablecoins og en klar ramme for resten af kryptomarkedet.

Hvorfor det betyder noget for danske investorer

For danske og europæiske investorer, der følger udviklingen i det globale stablecoin-marked, er sagen relevant, fordi USA er verdens største marked for dollar-baserede stablecoins som USDT og USDC. Forsinkelser i den amerikanske regulering skaber usikkerhed om, hvor hurtigt banker og betalingsselskaber globalt kan tilpasse sig de nye krav – og dermed også om, hvor hurtigt institutionel kapital for alvor kan strømme ind i stablecoin-økosystemet.

Den komprimerede tidsramme frem mod ikrafttrædelsen i januar 2027 betyder samtidig, at både amerikanske regulatorer og internationale aktører, herunder europæiske banker med dollar-eksponering, bør holde tæt øje med, hvordan de endelige regler ender med at se ud – og hvor meget banksektorens pres for en revision i sidste ende påvirker rammerne.

Læs også: GENIUS Act fylder et år: Regulatorer overskrider frist for stablecoin-regler

Kilder: AMBCrypto, Theblock, Coingape