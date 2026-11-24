C25-indekset lukkede tirsdag den 24. november i 1.959,32, en stigning på 0,50 pct. i forhold til dagen før. Siden nytår er indekset oppe 7,41 pct.PROSe insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.Opret gratis bruger →
Bredden: 44 af 101 danske aktier lukkede højere, og 49 lukkede lavere.
Vindere og tabere blandt C25-aktierne
Genmab steg mest med 6,72 pct. til 3.809,00 kr. A.P. Møller-Mærsk faldt mest med 6,70 pct. til 18.855,00 kr.
|Steg
|Ændring
|Faldt
|Ændring
|Genmab
|+6,72 %
|A.P. Møller-Mærsk
|-6,70 %
|Novo Nordisk
|+3,12 %
|FLSmidth & Co.
|-5,95 %
|Royal Unibrew
|+1,53 %
|Demant
|-5,08 %
|Pandora
|+1,14 %
|NKT A/S
|-4,74 %
|Coloplast
|+1,00 %
|Vestas
|-3,69 %
Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde Netcompany Group A/S (+3,79 pct.), cBrain (+3,18 pct.), Matas (+2,18 pct.); størst fald havde NTG Nordic Transport Group (-2,11 pct.), Per Aarsleff Holding A/S (-2,01 pct.), Solar (-1,62 pct.).
Mest handlede aktier
Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 1,0 mia. kr. (3.766.206 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.
|Aktie
|Kurs
|Ændring
|Omsætning ca.
|Novo Nordisk
|274,65 kr.
|+3,12 %
|1,0 mia. kr.
|Genmab
|3.809,00 kr.
|+6,72 %
|843 mio. kr.
|DSV
|1.375,50 kr.
|-2,17 %
|510 mio. kr.
|Vestas
|169,65 kr.
|-3,69 %
|451 mio. kr.
|Novonesis
|435,90 kr.
|-0,02 %
|362 mio. kr.
Sådan gik nabobørserne
|Indeks
|Lukkede i
|I dag
|I år
|C25
|1.959,32
|+0,50 %
|+7,41 %
|OMXS30
|3.266,82
|+0,17 %
|+13,31 %
|DAX
|25.280,59
|-0,22 %
|+3,23 %
|Euro Stoxx 50
|6.067,42
|-0,12 %
|+4,77 %
Insiderhandler i tirsdagens meddelelser
|Kl.
|Selskab
|Person
|Handel
|Beløb
|15.39
|Dantax A/S
|Familien Bøgh Jensen Holding A/S, nærtstående til Peter Bøgh Jensen (ejer 49,5 %)
|Salg
|203.000 kr.
|15.28
|Danske Bank A/S
|APMH Invest A/S, nærtstående til næstformand for bestyrelsen
|Salg
|16,1 mio. kr.
|14.53
|Pandora A/S
|Lars Sandahl Sørensen, bestyrelsesmedlem
|Køb
|150.000 kr.
|09.10
|Dampskibsselskabet Norden AS
|A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem
|Salg
|821.000 kr.
|08.30
|Better Collective A/S
|Flemming Pedersen, cOO
|Køb
|1.000.000 kr.
|15.27
|Danske Bank A/S
|APMH Invest A/S, nærtstående til næstformand for bestyrelsen
|Salg
|1,9 mio. kr.
|12.31
|Swiss Properties Invest A/S
|Swiss Property Ventures AG (Keld Østergaard), nærtstående selskab til CEO i Swiss Properties Invest AG og CFO
|Køb
|2,1 mio. kr.
Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.
Kalenderen onsdag
Ifølge finanskalenderen ventes regnskab onsdag fra Rockwool. Datoer kan flytte sig.
Se hele finanskalenderen.
Valuta og råvarer
En dollar kostede 6,8485 kr. (-0,11 pct.). En euro kostede 7,4739 kr. (-0,01 pct.). 100 svenske kroner kostede 66,68 kr. 100 norske kroner kostede 69,65 kr.
Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 86,48 dollar pr. tønde (-0,55 pct.), guld 3.631,38 dollar pr. troy ounce (+0,63 pct.), sølv 43,17 dollar pr. troy ounce (+1,96 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.
Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning tirsdag den 24. november. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.