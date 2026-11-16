Genmab-topchef Jan van de Winkel står bag aktiesalg for 118,7 mio. kr.

Jan van de Winkel solgte Genmab-aktier for 118,7 mio. kr. Også kommerciel chef og bestyrelsesmedlemmer solgte. Topchefer i Pandora og Trifork købte.

Genmabs administrerende direktør, Jan van de Winkel, har solgt aktier for i alt 118,7 mio. kr. Indberetningen blev offentliggjort sent tirsdag aften den 10. november kl. 23.57 og omfatter flere handler. Heraf solgte han tirsdag den 10. november 22.000 aktier til en gennemsnitskurs på 3.633,75 kr., i alt ca. 79,9 mio. kr.

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Det var ikke ugens eneste salg i Genmab. Flere i ledelsen solgte også.

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Kommerciel chef og to bestyrelsesmedlemmer sælger i Genmab

Onsdag aften den 11. november oplyste Genmab, at Bradley Bailey, Executive Vice President og Chief Commercial Officer, har solgt 1.071 aktier for 3,9 mio. kr.

Torsdag aften den 12. november fulgte en meddelelse om to bestyrelsesmedlemmer, der har solgt Genmab-aktier for samlet 3,4 mio. kr. Bestyrelsesmedlem Martin Schultz har solgt 617 aktier til 3.540,87 kr. pr. stk., svarende til ca. 2,2 mio. kr.

Pandoras topchef køber for 1,25 mio. kr.

På købssiden har Pandoras administrerende direktør, Berta De Pablos Alvarez, købt 1.390 aktier til 900 kr. pr. stk., i alt 1,25 mio. kr., viser en meddelelse fra onsdag den 11. november.

I Swiss Properties Invest har Swiss Property Ventures AG købt i alt 15.000 aktier for 1,5 mio. kr. Selskabet ejes af CFO Martin A. Märki og Keld Østergaard, der er CEO i datterselskabet Swiss Properties Invest AG. I Vestas har bestyrelsesmedlem Claudio Facchin købt 5.000 aktier til kurs 184,16 kr. for 920.815 kr.

Mandag den 9. november meddelte Trifork Group, at CEO Jørn Larsen har købt 4.000 aktier til 98,00 kr. pr. aktie for 392.000 kr. Tirsdag den 10. november blev flere køb offentliggjort. HusCompagniets bestyrelsesformand, Michael Troensegaard Andersen, har købt 16.000 aktier for 377.600 kr. Netcompanys CFO, Thomas Johansen, har købt 700 aktier til kurs 343 kr. for 240.100 kr. I Matas har Frederik Uglebjerg og Nicolai Uglebjerg, begge nærtstående til koncernchef Mette Uglebjerg, købt henholdsvis 605 aktier for 50.397 kr. og 193 aktier for 16.040 kr.

APMH Invest sælger i Danske Bank, Motortramp i Norden

APMH Invest A/S, nærtstående til Danske Banks næstformand Martin Nørkjær Larsen, solgte mandag den 9. november 39.435 aktier i banken for 14,4 mio. kr. Administrerende direktør Carsten Rasch Egeriis har fået overdraget 1.122 Danske Bank-aktier som aktieløn for november 2026.

A/S Motortramp, nærtstående til et bestyrelsesmedlem i Norden, har indberettet salg i tilbagekøbsprogram. Selskabet solgte 2.349 aktier ad gangen fredag den 6. november, mandag den 9. november, tirsdag den 10. november og onsdag den 11. november, til kurser mellem 350,91 og 360,30. Torsdag den 12. november solgte Motortramp 2.055 aktier til kurs 360,56 kr. for 740.951 kr.

I Jyske Bank har bestyrelsesmedlem Per Schnack solgt 1.699 aktier til kurs 1.147 for 1,9 mio. kr. ME Invest ApS, der er 34 % ejet af det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem Morten Svenningsen, har solgt 1.150 aktier i Djurslands Bank for 1,4 mio. kr. Fredag den 13. november oplyste Dantax desuden, at Familien Bøgh Jensen Holding A/S har solgt 767 aktier til kurs 282,08 for 216.355 kr.

Offentliggjort Selskab Handel 9/11 08.35 Trifork Group Administrerende direktør (CEO) købte aktier for 392.000 kr. 9/11 09.22 Norden Nærtstående til bestyrelsesmedlem solgte aktier for 844.137 kr. 9/11 15.14 Swiss Properties Invest Nærtstående til CFO og CEO i datterselskab købte aktier for 1,5 mio. kr. (+2 handler) 10/11 09.09 Norden Nærtstående til bestyrelsesmedlem solgte aktier for 846.345 kr. 10/11 13.08 Matas Nærtstående til koncernchef Mette Uglebjerg købte aktier for 50.397 kr. 10/11 14.00 HusCompagniet Bestyrelsesformand købte aktier for 377.600 kr. 10/11 14.13 Netcompany Group CFO købte aktier for 240.100 kr. 10/11 14.38 Matas Nærtstående til koncernchef Mette Uglebjerg købte aktier for 16.040 kr. 10/11 23.57 Genmab Administrerende direktør solgte aktier for 118,7 mio. kr. (+8 handler) 11/11 09.02 Norden Nærtstående til bestyrelsesmedlem solgte aktier for 824.288 kr. 11/11 11.09 Pandora Administrerende direktør købte aktier for 1,3 mio. kr. 11/11 14.21 Danske Bank Nærtstående til næstformand for bestyrelsen Martin Nørkjær Larsen solgte aktier for 14,4 mio. kr. 11/11 16.32 Danske Bank Administrerende direktør handlede aktier 11/11 19.40 Vestas Wind Systems Bestyrelsesmedlem købte aktier for 920.815 kr. 11/11 21.43 Genmab Executive Vice President, Chief Commercial Officer solgte aktier for 3,9 mio. kr. 12/11 09.36 Norden Nærtstående til bestyrelsesmedlem solgte aktier for 840.120 kr. 12/11 20.09 Genmab Bestyrelsesmedlem solgte aktier for 3,4 mio. kr. (+1 handler) 13/11 08.13 Jyske Bank Bestyrelsesmedlem solgte aktier for 1,9 mio. kr. 13/11 11.26 Norden Nærtstående til bestyrelsesmedlem solgte aktier for 740.951 kr. 13/11 13.13 Dantax Nærtstående til Peter Bøgh Jensen (ejer 49,5 %) solgte aktier for 216.355 kr. 13/11 13.34 Djurslands Bank Nærtstående til medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Morten Svenningsen solgte aktier for 1,4 mio. kr. Indberettede insiderhandler, offentliggjort mandag 9. november til fredag 13. november

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