Genmabs petosemtamab halverer dødsrisikoen ved hoved-halskræft i fase 3-forsøg

Genmab melder positive fase 3-data i hoved-halskræft. Netcompany og Trifork justerer forventningerne, mens Konsolidator og DADC skruer ned.

Genmab offentliggjorde onsdag 28. oktober, at fase 3-forsøget LiGeR-HN1 med petosemtamab plus pembrolizumab har nået begge primære endepunkter ved første interimsanalyse. Forsøget sammenligner kombinationen med pembrolizumab alene i førstelinjebehandling af PD-L1-positiv tilbagevendende eller metastatisk hoved-halskræft. Ifølge meddelelsen halverer petosemtamab dødsrisikoen i forsøget.

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Mandag 26. oktober kom Genmab med fase 2-data for samme kombination. Her var den mediane samlede overlevelse 28,2 måneder blandt 43 evaluerbare patienter.

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Netcompany og Trifork justerer 2026-forventningerne

Netcompany hævede torsdag 29. oktober bunden af omsætningsforventningen for 2026. Omsætningen voksede 28,1 % i de første ni måneder af året og 12,7 % uden Netcompany Banking Services.

Trifork indsnævrede fredag 30. oktober forventningerne inden for de oprindelige intervaller. Omsætningen ventes nu på 235-240 mio. euro, svarende til 6-9 % vækst. Tidligere lød det på 230-240 mio. euro og 4-9 %.

To selskaber sænkede forventningerne. Konsolidator sænkede onsdag 28. oktober EBITDA-forventningen for 2026 til 0-1 mio. kr. fra 1-2 mio. kr. Selskabet peger på forsinket effekt fra ARR, svagere indtjening på data warehouse-konsulentprojekter og en negativ regulering på 0,4 mio. kr. under Exsitec-aftalen. Omsætningsguidancen blev hævet. Danish Aerospace and Defence venter nu en omsætning i 2026 på 16-18 mio. kr. mod tidligere 18-20 mio. kr. og regner med overskud i 2027.

BlackRock over flere grænser

BlackRock dukkede op i flere storaktionærmeddelelser i løbet af ugen. Pr. 22. oktober havde BlackRock overskredet 5 % af aktiekapital og stemmerettigheder i DSV og øget ejerandelen i Novonesis til 5,01 %. Fredag 30. oktober meddelte Tryg, at BlackRock ejer mere end 5 % af selskabet. I ChemoMetec nåede BlackRock pr. 26. oktober 15,08 % af stemmerettighederne knyttet til aktier.

Offentliggjort Selskab Type Kort fortalt 26/10 11.11 Boozt Selskabsmeddelelse Boozt skærer i ledelsen og venter justeret EBIT-margin i toppen af intervallet 26/10 11.23 EgnsINVEST Ejd. Tyskland Selskabsmeddelelse EgnsINVEST Ejd. Tyskland købte 400 egne aktier for 57.000 kr. i uge 43 26/10 12.00 Genmab Selskabsmeddelelse Genmabs petosemtamab giver over to års median overlevelse i fase 2 mod hoved-halskræft 26/10 13.11 Novonesis (Novozymes) Storaktionær BlackRock når op på 5,00 % af aktiekapitalen i Novonesis 26/10 13.35 Sampo Selskabsmeddelelse Sampo præsenterer nye strategiske mål på investordag i London 17. november 26/10 13.40 Per Aarsleff Storaktionær BankInvest ejer nu 4,97 % af aktiekapitalen i Per Aarsleff 26/10 14.06 Novonesis (Novozymes) Storaktionær BlackRock ejer nu over 5 % af aktiekapitalen i Novonesis 26/10 16.07 Nexcom Selskabsmeddelelse Nexcom ansætter Camilla Sindet som finansdirektør 26/10 17.25 DSV Storaktionær BlackRock ejer nu over 5 % af DSV 26/10 17.28 Vestas Wind Systems Selskabsmeddelelse Vestas offentliggør regnskab for tredje kvartal 11. november 27/10 08.00 Gubra Selskabsmeddelelse Gubra sigter mod 8-10 kliniske lægemiddelkandidater i 2030 27/10 08.00 Bang & Olufsen Storaktionær UBS Group AG kommer under 5 % af aktierne i Bang & Olufsen 27/10 08.00 NTG Nordic Transport Group Storaktionær NTG ejer nu over 5 % egne aktier efter tilbagekøb 27/10 08.55 cBrain Selskabsmeddelelse cBrain indgår flerårig rammeaftale med tyske Deutsche Rentenversicherung Bund 27/10 09.00 Nordic Investment Bank Selskabsmeddelelse NIB: Rekordhøj nettorenteindtægt, men nettoresultatet faldt 14 % i årets første ni måneder 27/10 15.07 Rias Storaktionær thyssenkrupp kontrollerer indirekte 54,15 % af RIAS efter ændret ejerstruktur 27/10 15.11 Dantax Selskabsmeddelelse Dantax-generalforsamling godkender udbytte på 20 kr. pr. aktie 27/10 16.05 Konsolidator Selskabsmeddelelse Konsolidator har holdt ekstraordinær generalforsamling om tabt aktiekapital 28/10 10.07 Per Aarsleff Selskabsmeddelelse Aarsleff vinder klimasikringsopgave i Horsens til 398 mio. kr. 28/10 12.00 Sampo Selskabsmeddelelse Sampo offentliggør regnskab for januar-september 2026 den 4. november 28/10 14.40 Genmab Selskabsmeddelelse Genmabs petosemtamab halverer dødsrisikoen i fase 3-forsøg mod hoved-halskræft 28/10 15.18 Trifork Group Selskabsmeddelelse Trifork-aktionærer godkender ekstraordinært udbytte på 3,00 kr. pr. aktie 28/10 17.30 AGF Selskabsmeddelelse AGF's generalforsamling godkendte alle forslag og valgte nyt bestyrelsesmedlem 28/10 18.18 ChemoMetec Storaktionær BlackRock ejer nu 15,08 % af stemmerne i ChemoMetec via aktier 28/10 20.20 Konsolidator Selskabsmeddelelse Konsolidator sænker EBITDA-forventning til 0-1 mio. kr. og hæver omsætningsguidance 29/10 07.26 Netcompany Group Selskabsmeddelelse Netcompany hæver bunden af omsætningsforventningen for 2026 29/10 08.00 Ørsted Selskabsmeddelelse Ørsted offentliggør regnskab for tredje kvartal 5. november 29/10 09.00 Bar Djus Selskabsmeddelelse Bar Djus indgår samarbejde med tysk grossist BOS FOOD og får første ordre 29/10 09.04 Coloplast Selskabsmeddelelse Coloplast indvier største fabrik i Portugal til ca. 100 mio. euro 29/10 16.40 Mdundo.com Selskabsmeddelelse Mdundo.com: Generalforsamlingen godkendte alle forslag enstemmigt 30/10 06.58 Trifork Group Selskabsmeddelelse Trifork indsnævrer forventningerne til 2026 inden for de oprindelige intervaller 30/10 08.37 Jyske Bank Selskabsmeddelelse Jyske Bank gennemfører købet af Formuepleje 2. november 30/10 09.58 Tryg Storaktionær BlackRock ejer nu over 5 % af Tryg 30/10 10.27 Danmarks Nationalbank Selskabsmeddelelse Staten solgte skatkammerbeviser for 340 mio. kr. på auktion 30/10 10.39 Harboes Bryggeri Selskabsmeddelelse Harboes Bryggeri indkalder til ekstraordinær generalforsamling 1. december 30/10 12.00 HusCompagniet Selskabsmeddelelse HusCompagniet offentliggør konsensus forud for regnskab for 3. kvartal 30/10 14.53 Q-Interline Selskabsmeddelelse Q-Interline får ordre på InSight Pro-system fra stor mejerikoncern i DACH 30/10 15.55 Danish Aerospace and Defence Selskabsmeddelelse DADC sænker forventningerne til 2026 og venter overskud i 2027 30/10 18.33 Ress Life Investments Selskabsmeddelelse Indre værdi uændret i første halvdel af oktober, 4,15 % op i år Meddelelser fra danske børsnoterede selskaber, offentliggjort mandag 26. oktober til fredag 30. oktober

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