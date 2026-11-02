Genmabs petosemtamab halverer dødsrisikoen ved hoved-halskræft i fase 3-forsøg

Genmab offentliggjorde onsdag 28. oktober, at fase 3-forsøget LiGeR-HN1 med petosemtamab plus pembrolizumab har nået begge primære endepunkter ved første interimsanalyse. Forsøget sammenligner kombinationen med pembrolizumab alene i førstelinjebehandling af PD-L1-positiv tilbagevendende eller metastatisk hoved-halskræft. Ifølge meddelelsen halverer petosemtamab dødsrisikoen i forsøget.PROSe insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.Opret gratis bruger →
Mandag 26. oktober kom Genmab med fase 2-data for samme kombination. Her var den mediane samlede overlevelse 28,2 måneder blandt 43 evaluerbare patienter.
Netcompany og Trifork justerer 2026-forventningerne
Netcompany hævede torsdag 29. oktober bunden af omsætningsforventningen for 2026. Omsætningen voksede 28,1 % i de første ni måneder af året og 12,7 % uden Netcompany Banking Services.
Trifork indsnævrede fredag 30. oktober forventningerne inden for de oprindelige intervaller. Omsætningen ventes nu på 235-240 mio. euro, svarende til 6-9 % vækst. Tidligere lød det på 230-240 mio. euro og 4-9 %.
To selskaber sænkede forventningerne. Konsolidator sænkede onsdag 28. oktober EBITDA-forventningen for 2026 til 0-1 mio. kr. fra 1-2 mio. kr. Selskabet peger på forsinket effekt fra ARR, svagere indtjening på data warehouse-konsulentprojekter og en negativ regulering på 0,4 mio. kr. under Exsitec-aftalen. Omsætningsguidancen blev hævet. Danish Aerospace and Defence venter nu en omsætning i 2026 på 16-18 mio. kr. mod tidligere 18-20 mio. kr. og regner med overskud i 2027.
BlackRock over flere grænser
BlackRock dukkede op i flere storaktionærmeddelelser i løbet af ugen. Pr. 22. oktober havde BlackRock overskredet 5 % af aktiekapital og stemmerettigheder i DSV og øget ejerandelen i Novonesis til 5,01 %. Fredag 30. oktober meddelte Tryg, at BlackRock ejer mere end 5 % af selskabet. I ChemoMetec nåede BlackRock pr. 26. oktober 15,08 % af stemmerettighederne knyttet til aktier.
|Offentliggjort
|Selskab
|Type
|Kort fortalt
|26/10 11.11
|Boozt
|Selskabsmeddelelse
|Boozt skærer i ledelsen og venter justeret EBIT-margin i toppen af intervallet
|26/10 11.23
|EgnsINVEST Ejd. Tyskland
|Selskabsmeddelelse
|EgnsINVEST Ejd. Tyskland købte 400 egne aktier for 57.000 kr. i uge 43
|26/10 12.00
|Genmab
|Selskabsmeddelelse
|Genmabs petosemtamab giver over to års median overlevelse i fase 2 mod hoved-halskræft
|26/10 13.11
|Novonesis (Novozymes)
|Storaktionær
|BlackRock når op på 5,00 % af aktiekapitalen i Novonesis
|26/10 13.35
|Sampo
|Selskabsmeddelelse
|Sampo præsenterer nye strategiske mål på investordag i London 17. november
|26/10 13.40
|Per Aarsleff
|Storaktionær
|BankInvest ejer nu 4,97 % af aktiekapitalen i Per Aarsleff
|26/10 14.06
|Novonesis (Novozymes)
|Storaktionær
|BlackRock ejer nu over 5 % af aktiekapitalen i Novonesis
|26/10 16.07
|Nexcom
|Selskabsmeddelelse
|Nexcom ansætter Camilla Sindet som finansdirektør
|26/10 17.25
|DSV
|Storaktionær
|BlackRock ejer nu over 5 % af DSV
|26/10 17.28
|Vestas Wind Systems
|Selskabsmeddelelse
|Vestas offentliggør regnskab for tredje kvartal 11. november
|27/10 08.00
|Gubra
|Selskabsmeddelelse
|Gubra sigter mod 8-10 kliniske lægemiddelkandidater i 2030
|27/10 08.00
|Bang & Olufsen
|Storaktionær
|UBS Group AG kommer under 5 % af aktierne i Bang & Olufsen
|27/10 08.00
|NTG Nordic Transport Group
|Storaktionær
|NTG ejer nu over 5 % egne aktier efter tilbagekøb
|27/10 08.55
|cBrain
|Selskabsmeddelelse
|cBrain indgår flerårig rammeaftale med tyske Deutsche Rentenversicherung Bund
|27/10 09.00
|Nordic Investment Bank
|Selskabsmeddelelse
|NIB: Rekordhøj nettorenteindtægt, men nettoresultatet faldt 14 % i årets første ni måneder
|27/10 15.07
|Rias
|Storaktionær
|thyssenkrupp kontrollerer indirekte 54,15 % af RIAS efter ændret ejerstruktur
|27/10 15.11
|Dantax
|Selskabsmeddelelse
|Dantax-generalforsamling godkender udbytte på 20 kr. pr. aktie
|27/10 16.05
|Konsolidator
|Selskabsmeddelelse
|Konsolidator har holdt ekstraordinær generalforsamling om tabt aktiekapital
|28/10 10.07
|Per Aarsleff
|Selskabsmeddelelse
|Aarsleff vinder klimasikringsopgave i Horsens til 398 mio. kr.
|28/10 12.00
|Sampo
|Selskabsmeddelelse
|Sampo offentliggør regnskab for januar-september 2026 den 4. november
|28/10 14.40
|Genmab
|Selskabsmeddelelse
|Genmabs petosemtamab halverer dødsrisikoen i fase 3-forsøg mod hoved-halskræft
|28/10 15.18
|Trifork Group
|Selskabsmeddelelse
|Trifork-aktionærer godkender ekstraordinært udbytte på 3,00 kr. pr. aktie
|28/10 17.30
|AGF
|Selskabsmeddelelse
|AGF's generalforsamling godkendte alle forslag og valgte nyt bestyrelsesmedlem
|28/10 18.18
|ChemoMetec
|Storaktionær
|BlackRock ejer nu 15,08 % af stemmerne i ChemoMetec via aktier
|28/10 20.20
|Konsolidator
|Selskabsmeddelelse
|Konsolidator sænker EBITDA-forventning til 0-1 mio. kr. og hæver omsætningsguidance
|29/10 07.26
|Netcompany Group
|Selskabsmeddelelse
|Netcompany hæver bunden af omsætningsforventningen for 2026
|29/10 08.00
|Ørsted
|Selskabsmeddelelse
|Ørsted offentliggør regnskab for tredje kvartal 5. november
|29/10 09.00
|Bar Djus
|Selskabsmeddelelse
|Bar Djus indgår samarbejde med tysk grossist BOS FOOD og får første ordre
|29/10 09.04
|Coloplast
|Selskabsmeddelelse
|Coloplast indvier største fabrik i Portugal til ca. 100 mio. euro
|29/10 16.40
|Mdundo.com
|Selskabsmeddelelse
|Mdundo.com: Generalforsamlingen godkendte alle forslag enstemmigt
|30/10 06.58
|Trifork Group
|Selskabsmeddelelse
|Trifork indsnævrer forventningerne til 2026 inden for de oprindelige intervaller
|30/10 08.37
|Jyske Bank
|Selskabsmeddelelse
|Jyske Bank gennemfører købet af Formuepleje 2. november
|30/10 09.58
|Tryg
|Storaktionær
|BlackRock ejer nu over 5 % af Tryg
|30/10 10.27
|Danmarks Nationalbank
|Selskabsmeddelelse
|Staten solgte skatkammerbeviser for 340 mio. kr. på auktion
|30/10 10.39
|Harboes Bryggeri
|Selskabsmeddelelse
|Harboes Bryggeri indkalder til ekstraordinær generalforsamling 1. december
|30/10 12.00
|HusCompagniet
|Selskabsmeddelelse
|HusCompagniet offentliggør konsensus forud for regnskab for 3. kvartal
|30/10 14.53
|Q-Interline
|Selskabsmeddelelse
|Q-Interline får ordre på InSight Pro-system fra stor mejerikoncern i DACH
|30/10 15.55
|Danish Aerospace and Defence
|Selskabsmeddelelse
|DADC sænker forventningerne til 2026 og venter overskud i 2027
|30/10 18.33
|Ress Life Investments
|Selskabsmeddelelse
|Indre værdi uændret i første halvdel af oktober, 4,15 % op i år
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