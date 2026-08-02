George Santos betaler 35.000 dollar i bøde for væddemål på egen udeblivelse

Tidligere kongresmedlem George Santos har indgået forlig med CFTC efter et Kalshi-væddemål om sin egen udeblivelse fra en SOTU-tale.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Den tidligere amerikanske kongresmand George Santos har indgået forlig med den amerikanske finanstilsynsmyndighed CFTC (Commodity Futures Trading Commission) og betaler 35.000 dollar i bøde. Sagen drejer sig om et væddemål, han placerede på prediction market-platformen Kalshi om, hvorvidt han selv ville udeblive fra en tale om unionens tilstand (State of the Union), skriver The Block.

Ifølge oplysninger fra BeInCrypto satte Santos penge på sin egen udeblivelse og hjemtog en gevinst på 17.570 dollar, da han rent faktisk ikke dukkede op. Kalshi opdagede angiveligt uregelmæssigheden næsten øjeblikkeligt, hvilket satte gang i den efterfølgende undersøgelse fra CFTC.

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Insiderhandel på et voksende marked

Sagen mod Santos illustrerer et af de centrale problemer, som tilsynsmyndigheder verden over kæmper med i takt med, at prediction markets vinder frem: Hvordan sikrer man, at deltagere ikke handler på information, de selv kan påvirke eller kontrollere?

Kalshi er en af de førende amerikanske platforme inden for såkaldte prediction markets, hvor brugere kan handle kontrakter baseret på udfaldet af alt fra politiske begivenheder til sportsresultater og økonomiske nøgletal. Platformen opererer under CFTC’s tilsyn og har de seneste år oplevet kraftig vækst, i takt med at investorer og spekulanter i stigende grad bruger den slags markeder til at handle på forventninger om fremtidige begivenheder.

Netop den type markeder rejser dog særlige compliance-udfordringer, når en deltager selv har direkte indflydelse på det udfald, der handles på. I Santos’ tilfælde var udfaldet – hans egen tilstedeværelse eller fravær ved talen – noget, han selv kunne styre, hvilket ifølge CFTC gjorde væddemålet til en form for markedsmisbrug.

Fra kongressen til kryptohandel

George Santos er tidligere republikansk kongresmedlem for New York, som blev ekskluderet fra Repræsentanternes Hus i december 2023 efter en række anklager om bedrageri og løgnagtige oplysninger i sit valgkampagnearbejde. Han har siden været en omdiskuteret figur i amerikansk politik og medieoffentlighed.

Forliget med CFTC føjer endnu en sag til Santos’ juridiske historik, men adskiller sig fra tidligere anklager ved at være rettet mod hans aktiviteter på et finansielt handelsmarked frem for politiske eller valgrelaterede forseelser. De 35.000 dollar, han nu skal betale, overstiger den oprindelige gevinst på 17.570 dollar markant, hvilket understreger, at CFTC har villet sende et klart signal om, at den slags handler ikke tolereres.

Betydning for danske investorer

Sagen har ikke direkte konsekvenser for danske investorer, men den understreger, hvor tæt amerikanske myndigheder følger med i handelsaktiviteten på prediction markets som Kalshi – en type platform, der også har vundet interesse blandt internationale investorer og kryptoentusiaster som en måde at spekulere på politiske og økonomiske begivenheder.

For danske investorer, der overvejer at eksponere sig mod amerikanske prediction markets, er sagen en påmindelse om, at selv om markederne fremstår som lette adgange til at handle på begivenheder, er de underlagt streng regulatorisk overvågning, og at insiderlignende adfærd forfølges aktivt af CFTC – ligesom man kender det fra traditionelle værdipapirmarkeder.

Læs også: Citadel redder AI-hedgefond igen efter historisk momentumkollaps

Kilder: Beincrypto, Theblock