Global chip-udsalg tager fart: Nasdaq 100 i korrektion, Kospi lukket midlertidigt

AI-nervøsitet sender chipaktier ned globalt. Nasdaq 100 rammer korrektion på rekordfå handelsdage, mens Samsung og SK Hynix falder over 10 pct.

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Udsalget af aktier i chipsektoren tog yderligere fart tirsdag, og det sendte både asiatiske og amerikanske teknologiaktier ned i et omfang, der fik Nasdaq 100 til kortvarigt at ramme korrektionsterritorium. Det skriver Financial Times og BBC, mens The Guardian rapporterer, at Sydkoreas børs faldt til sit laveste niveau i tre måneder.

Investorernes bekymring centrerer sig om det enorme lånoptag, som AI-selskaber har foretaget for at finansiere udbygningen af datacentre. Frygten for, at gælden ikke matches af indtjeningen, har fået markedet til at omvurdere de høje værdiansættelser i sektoren, ifølge The Guardian.

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Kospi lukket midlertidigt efter kraftigt fald

I Sydkorea blev handlen på Kospi-indekset midlertidigt sat på pause tirsdag formiddag, efter at indekset styrtdykkede med omkring 8 procent, oplyser BBC. Både Samsung og SK Hynix – to af verdens største producenter af hukommelseschips – faldt med mere end 10 procent, ifølge The Guardian.

De to selskaber er centrale leverandører til AI-industriens datacentre, og deres kursfald illustrerer, hvor bredt nervøsiteten om AI-spending nu rammer forsyningskæden bag kunstig intelligens.

Nasdaq 100 rammer korrektion på rekordfå dage

I USA fortsatte udsalget af chipaktier natten til tirsdag, og det sendte Nasdaq 100 kortvarigt ned i korrektionsterritorium – defineret som et fald på mindst 10 procent fra den seneste top. Ifølge Financial Times skete faldet, mens en række af de største teknologiselskaber er på vej med regnskaber i den kommende tid.

Ifølge Economic Times nåede indekset korrektionstærsklen på blot 38 handelsdage, hvilket er markant hurtigere end det forrige fald af samme størrelse, som tog over 100 handelssessioner at nå. Det understreger tempoet i den aktuelle nedtur.

Blandt de amerikanske chipproducenter fortsatte AMD, Micron og Nvidia med at tabe terræn tirsdag, efter allerede at have haft en svag session dagen forinden, skriver CNBC. De tre selskaber har alle været drivkræfter bag den AI-drevne kursstigning i teknologisektoren gennem det seneste år, og deres fald bidrager nu markant til den bredere korrektion.

Betydning for danske investorer

Chipsektoren udgør en central del af mange danske investorers eksponering mod AI-temaet, blandt andet gennem globale teknologi- og indeksfonde med tung vægt i Nvidia, AMD og asiatiske chipproducenter. Et bredt udsalg som det aktuelle kan derfor mærkes direkte i danske porteføljer, selv uden enkeltaktier i sektoren.

Den tiltagende usikkerhed om AI-selskabernes gældsfinansiering af datacentre kan også få betydning for den bredere renteudvikling og risikoappetit på de finansielle markeder, hvis flere investorer begynder at stille spørgsmålstegn ved holdbarheden i den nuværende AI-investeringsbølge.

Læs også: Koreansk chip-kollaps: SK Hynix styrtdykker 13%, Kospi lukker midlertidigt ned

Kilder: The Guardian, Financial Times, BBC, Economictimes, CNBC