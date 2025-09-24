Global modvind og klimapres driver dansk fødevareinflation

En ny analyse fra Danmarks Nationalbank har afsløret, at fødevarepriserne i Danmark er steget med svimlende 32% siden 2021, hvilket er dobbelt så hurtigt som den generelle inflation. Nationalbanken tilskriver denne betydelige stigning primært en sammenstrømning af globale faktorer, herunder geopolitiske konflikter, vedvarende forstyrrelser i forsyningskæden og de eskalerende effekter af klimaændringer. Denne rapport understreger skrøbeligheden i globale forsyningskæder og den direkte indvirkning af internationale begivenheder på de indenlandske forbrugerpriser.

Drivkræfterne bag inflationspresset

Ifølge Nationalbanken er de primære drivkræfter bag denne vedvarende fødevareinflation mangesidede. Usikkerhed i forsyningskæden, der stammer fra tiden efter pandemien, kombineret med den igangværende krig i Ukraine og eskalerende handelskonflikter, har skabt et volatilt marked for råvarer. Samtidig har ekstreme vejrbegivenheder som tørke og oversvømmelser påvirket den globale landbrugsproduktion negativt, hvilket yderligere har begrænset udbuddet og presset priserne opad. Disse pres mærkes mest akut i centrale fødevarekategorier såsom kaffe, chokolade og oksekød.

Uforholdsmæssig stor indvirkning på lavindkomsthusholdninger

Analysen fremhæver også en kritisk social og økonomisk konsekvens: den overdimensionerede indvirkning på lavindkomstgrupper. Da disse husstande bruger en større del af deres indkomst på essentielle varer som fødevarer, er de uforholdsmæssigt påvirket af de hurtige prisstigninger. Mens lønningerne generelt har holdt trit med inflationen, er overførselsindkomsterne haltet bagefter, hvilket efterlader pensionister og kontanthjælpsmodtagere med reduceret købekraft og en forringet levestandard.

Svagere økonomiske udsigter

I en separat, men relateret prognose har Nationalbanken nedjusteret sine BNP-vækstudsigter for de kommende år. Banken forventer nu, at BNP kun vil vokse med 2,0% i 2025 og 2026, en betydelig reduktion i forhold til dens tidligere prognoser. Rapporten nævner et svagt udgangspunkt for året og en negativ indvirkning fra højere toldsatser, som forventes at dæmpe eksporten og den samlede økonomiske momentum. Kombinationen af ​​vedvarende fødevareinflation og en mere afdæmpet vækstkurve udgør en kompleks udfordring for politikere, der skal afveje behovet for at støtte en kæmpende økonomi med nødvendigheden af ​​at håndtere inflationspresset.