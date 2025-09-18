Globale banker holder pause i finansiering af grøn energi

Et kritisk vendepunkt er nået i den globale energiomstilling, da finansieringen fra verdens største banker reelt er gået i stå. Analyse fra BloombergNEF afslører, at for hver dollar, der blev afsat til fossile brændstofprojekter sidste år, brugte bankerne kun 89 cents på lavemissionsalternativer som vind og sol. Dette tal er stort set uændret fra året før, hvilket fremhæver en betydelig stagnation i kapitalstrømmene på et tidspunkt, hvor en dramatisk acceleration er nødvendig for at nå de globale klimamål. Denne pause i den finansielle momentum truer med at forsinke vigtige infrastrukturprojekter og sætter verdens klimamål yderligere uden for rækkevidde.

Økonomisk modvind og skiftende prioriteter

Årsagerne til denne afmatning er komplekse og mangefacetterede. Miljøet med høje renter har gjort store, kapitalintensive vedvarende energiprojekter dyrere at finansiere. Samtidig har geopolitiske begivenheder og en tilbagevenden til rentabilitet for traditionelle energikilder ført til et fornyet fokus på finansiering af fossile brændstoffer. Desuden har regulatoriske og politiske modvind skabt et klima af usikkerhed for banker. I USA har finansielle institutioner for eksempel været udsat for pres fra nogle lovgivere for at distancere sig fra klimaalliancer og demonstrere fortsat støtte til den fossile brændstofsektor. Dette har efterladt mange banker i en usikker position, hvor de navigerer i konkurrerende krav fra offentlige forpligtelser til bæredygtighed og behovet for at håndtere politisk og kommerciel risiko.

En opfordring til handling og innovation

Stopningen af ​​bankfinansiering understreger en betydelig udfordring for energiomstillingen. For at verden skal have en chance for at begrænse den globale opvarmning til den kritiske tærskel på 1,500 dollars, skal tildelinger af grøn kapital være fire gange det beløb, der bruges på fossile brændstoffer. Dette hul fremhæver det presserende behov for nye løsninger. Det bliver stadig tydeligere, at frivillige forpligtelser fra den private sektor alene er utilstrækkelige til at drive den nødvendige forandring. Denne virkelighed lægger en større byrde på regeringer for at give klare politiske signaler, stabile reguleringsrammer og offentlige finansieringsmekanismer for at afrisikoprojekter og tiltrække den massive skala af privat kapital, der kræves for at nå ambitiøse klimamål. Fremtiden for energiomstillingen afhænger nu af en fornyet, koordineret indsats mellem finans, politik og teknologi.