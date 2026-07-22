Goldman Sachs advarer: AI-aktier for tunge i porteføljerne, se mod alternativer

Goldman Sachs flager risiko ved AI-tunge porteføljer og peger på ikke-AI-aktier som alternativ, mens banken ser investorer reducere tech-eksponering i andet halvår.

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Goldman Sachs slår alarm om en risiko, som mange investorer måske har overset: Porteføljer, der de seneste tre år er blevet domineret af kunstig intelligens-aktier, kan være for ensidigt eksponeret. I en ny analysenote peger banken på en række ikke-AI-relaterede aktier som mulige alternativer for investorer, der ønsker at sprede risikoen.

Baggrunden er, at AI-temaet i de seneste år har trukket store dele af aktiemarkedets afkast med sig. Investorer, der har haft betydelige positioner i AI-drevne selskaber, har typisk klaret sig godt – men den koncentration udgør nu efter Goldman Sachs’ vurdering en strukturel risiko, hvis stemningen omkring AI-aktier vender.

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Bankens analytiker ser skifte i investorernes appetit

Ifølge Goldman Sachs’ egen analytiker Garrett er der allerede tegn på, at investorer er begyndt at trække i den bremse. Han ser en tendens til, at investorer dialer ned på deres teknologi-eksponering i takt med, at man går ind i andet halvår, hvilket kan tolkes som en tidlig rotation ud af de mest AI-tunge dele af markedet.

Den udvikling stemmer overens med bankens overordnede budskab: Efter en periode med kraftig kursstigning i AI-relaterede selskaber kan det være tid til at kigge efter selskaber, der ikke er direkte afhængige af AI-hypen, men som stadig kan levere solidt afkast.

Hvorfor koncentration er et problem

Når store dele af et markedsindeks – og dermed mange investorers porteføljer – bæres af et relativt begrænset antal AI-relaterede selskaber, øges sårbarheden over for pludselige kurskorrektioner i netop den gruppe af aktier. Hvis stemningen omkring AI-investeringer skifter, eller hvis væksten i sektoren ikke lever op til de høje forventninger, kan det få uforholdsmæssigt stor effekt på det samlede marked.

Det er netop denne risiko, Goldman Sachs nu adresserer, ved at pege på alternative aktier uden for AI-segmentet, som kan give investorer en mere afbalanceret eksponering, hvis markedet begynder at rotere væk fra de mest populære AI-navne.

Hvad det betyder for danske investorer

For danske investorer, der ofte har eksponering mod amerikanske teknologiaktier via globale indeksfonde eller enkeltaktier, er Goldman Sachs’ advarsel relevant. Mange danske pensionsopsparinger og investeringsforeninger har i de seneste år øget deres andel af amerikanske tech- og AI-aktier, og en eventuel rotation i det amerikanske marked vil kunne slå igennem i danske porteføljer.

Selv om Goldman Sachs ikke forudser et umiddelbart kollaps i AI-aktier, understreger bankens analyse behovet for at overveje diversificering. For investorer, der har oplevet flere år med stærkt afkast fra AI-tunge positioner, kan det være værd at genoverveje balancen i porteføljen, inden en eventuel rotation for alvor sætter ind på markederne.

Kilder: Thestreet, Investing.com