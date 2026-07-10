Goldman Sachs strammer regler for ansattes spil på prediction markets

Ifølge Financial Times har Goldman Sachs indført begrænsninger for medarbejderes brug af markeder som Kalshi og Polymarket af hensyn til compliance.

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Goldman Sachs har indført begrænsninger for, hvor meget dets medarbejdere må satse på såkaldte prediction markets – online-platforme, hvor brugere kan vædde på alt fra valgresultater til centralbankbeslutninger. Det skriver Financial Times, der peger på, at nye aktører som Kalshi og Polymarket i stigende grad udfordrer de interne compliance-regler i tungt regulerede banker som Goldman Sachs.

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Nyheden understreger, hvordan den hastigt voksende branche for forudsigelsesmarkeder er kommet så langt frem i lyset, at selv Wall Streets store investeringsbanker nu må forholde sig til, hvordan deres egne ansatte agerer på platformene. For en bank som Goldman Sachs, der er underlagt strenge regler om interessekonflikter, insiderhandel og markedsmanipulation, rejser den slags platforme principielt de samme spørgsmål som traditionel handel med værdipapirer og derivater.

Kalshi og Polymarket presser på

Kalshi og Polymarket har begge oplevet en markant vækst de seneste år og har etableret sig som de mest omtalte navne inden for prediction markets. Platformene giver brugere mulighed for at handle kontrakter, hvis værdi afhænger af udfaldet af konkrete begivenheder – lige fra økonomiske nøgletal og renteafgørelser til politiske valg og sportsresultater.

For finansielle virksomheder betyder denne udvikling, at grænserne mellem traditionel spekulation, finansielle derivater og decideret væddemål bliver stadig mere flydende. Ifølge Financial Times er det netop denne gråzone, som skaber hovedbrud for compliance-afdelinger i banker som Goldman Sachs, der normalt har detaljerede regler for, hvilke finansielle instrumenter medarbejdere må handle privat.

Compliance-udfordring for hele banksektoren

Banker som Goldman Sachs har i årtier haft strikse interne regler for medarbejdernes private investeringer for at undgå interessekonflikter og sikre, at ansatte ikke handler på fortrolig viden fra deres arbejde. Prediction markets udgør en ny og relativt uprøvet kategori, fordi de kombinerer elementer fra både finansielle markeder og gambling-industrien, hvilket gør det sværere at placere dem entydigt inden for de eksisterende regelsæt.

At en aktør som Goldman Sachs nu vælger at sætte konkrete grænser for medarbejdernes deltagelse, kan ses som et signal om, at branchen anerkender problemstillingen som reel og voksende. Det er sandsynligt, at andre store finansielle institutioner overvåger udviklingen tæt og potentielt overvejer lignende tiltag, i takt med at flere ansatte i finanssektoren viser interesse for platformene.

Relevans for danske investorer

For danske investorer er sagen interessant af flere grunde. Dels fordi den illustrerer, hvordan amerikanske finansmyndigheder og markedsdeltagere fortsat kæmper med at definere de regulatoriske rammer for prediction markets – en usikkerhed, der også kan smitte af på, hvordan lignende platforme eventuelt vil blive mødt i Europa og Danmark på sigt.

Dels fordi udviklingen kaster lys over en bredere tendens, hvor grænserne mellem traditionel finans, kryptorelaterede produkter og nye former for spekulation gradvist udviskes. For investorer, der følger med i den finansielle sektors digitale transformation, er Goldman Sachs’ interne skridt et konkret eksempel på, hvordan selv de mest etablerede aktører må tilpasse deres regelsæt til nye teknologier og markedsformer.

Sagen føjer sig desuden til en række eksempler på, hvordan traditionelle finansielle institutioner i stigende grad forholder sig til nye, digitale handelsplatforme – uanset om det drejer sig om kryptovaluta, tokeniserede aktiver eller prediction markets. For danske investorer, der overvejer eksponering mod amerikanske finansaktier som Goldman Sachs, kan den slags interne politikker være et lille, men sigende signal om, hvordan bankerne håndterer regulatorisk risiko i en tid med hastig innovation.

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