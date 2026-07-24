Goldman Sachs-topchef bakker op om CLARITY Act trods bankernes modstand

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Goldman Sachs’ topchef David Solomon har erklæret sin støtte til den omstridte amerikanske kryptolov CLARITY Act – på trods af at store dele af den øvrige banksektor advarer mod lovens konsekvenser for rentebærende stablecoins. Det oplyser Solomon ifølge både Coindesk og CoinGape.

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Solomon fortalte til Politico, at han ser CLARITY Act som et skridt mod en mere stabil og forudsigelig regulering af kryptomarkedet i USA. Dermed lægger han sig op ad en klarere retlig ramme for digitale aktiver, samtidig med at han bryder med flere andre store bankdirektører, som frygter lovens konsekvenser for stablecoin-markedet.

Bankernes bekymring: Stablecoins kan stjæle indlån

Uenigheden i banksektoren handler ifølge Coindesk især om de bestemmelser i lovforslaget, der kan gøre det muligt for udstedere af stablecoins at tilbyde rente på deres produkter. Traditionelle banker frygter, at rentebærende stablecoins vil trække indlån væk fra det almindelige banksystem, hvis kunder i stedet vælger at parkere penge i digitale tokens, der forrentes uden om bankernes egne konti.

Den frygt deles ikke af Goldman Sachs’ topchef, der ifølge Coindesk mener, at en fælles, klar lovramme for kryptomarkedet vil skabe mere stabilitet for både investorer og finansielle institutioner – selv hvis det på kort sigt kan betyde konkurrence om kundernes indlån.

Nyt udkast til lovteksten møder stadig politisk modstand

Solomons udmelding kommer, kort efter at et opdateret udkast til CLARITY Act-teksten er blevet offentliggjort, skriver CoinGape. Lovforslaget skal fastlægge, hvordan digitale aktiver og kryptomarkedet reguleres i USA, herunder hvilken myndighed – SEC eller CFTC – der får ansvaret for tilsyn med forskellige typer af kryptoaktiver.

Trods det nye udkast er lovforslaget dog fortsat langt fra i mål politisk. Ifølge CoinGape mangler CLARITY Act stadig opbakning fra Demokraterne i Kongressen, hvilket gør vejen mod endelig vedtagelse usikker. Uden bred politisk enighed risikerer loven at blive forsinket eller udvandet, før den kan træde i kraft.

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Hvorfor det betyder noget for danske investorer

Udmeldingen fra en af Wall Streets mest indflydelsesrige bankdirektører er et signal om, at dele af den traditionelle finanssektor ser en fordel i klarere spilleregler for kryptomarkedet – selv når det kan koste konkurrencefordele på andre områder som indlån. For danske investorer med eksponering mod kryptoaktiver eller finansaktier som Goldman Sachs kan udviklingen i den amerikanske regulering få direkte betydning, da USA er toneangivende for, hvordan globale markeder for stablecoins og digitale aktiver udvikler sig fremover.

Skulle CLARITY Act ende med at blive vedtaget i en form, der åbner for rentebærende stablecoins, kan det ifølge flere markedsaktører få betydning for både traditionelle bankers forretningsmodeller og for efterspørgslen efter kryptovalutaer som betalings- og opsparingsalternativ. Uden politisk enighed mellem Republikanerne og Demokraterne forbliver udfaldet dog usikkert, og investorer bør derfor følge den videre proces i den amerikanske Kongres tæt.

Kilder: Coingape, CoinDesk