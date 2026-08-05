Goldman-støttet biotech Attovia henter 289 mio. dollar i børsnotering

Attovia Therapeutics rejste 289 mio. dollar ved sin børsnotering på Nasdaq, hvor aktien blev prissat til 17 dollar – i den høje ende af det udmeldte interval.

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Den tidlige biotekvirksomhed Attovia Therapeutics har rejst 289 millioner dollar i en amerikansk børsnotering, der blev prissat i den øverste ende af det udmeldte interval. Selskabet, der udvikler lægemidler til immunsygdomme med stort udækket medicinsk behov, debuterede med en aktiekurs på 17 dollar pr. aktie på Nasdaq.

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Det bekræfter både Financial Post og Investing.com, som begge dækker notering af selskabet. Prissætningen i toppen af intervallet signalerer stor investorinteresse for endnu en biotekvirksomhed på det amerikanske marked, hvor kapitalrejsninger inden for sektoren har været under pres de seneste år.

Goldman Sachs i ryggen

Attovia Therapeutics har opbakning fra Goldman Sachs, hvilket ifølge Financial Post har været med til at skabe tillid til noteringen blandt institutionelle investorer. Selskabets forretningsmodel er rettet mod udvikling af behandlinger for immunsygdomme, hvor eksisterende behandlingsmuligheder i dag er utilstrækkelige.

Med et provenu på 289 millioner dollar får Attovia et betydeligt kapitalgrundlag til at videreudvikle sin pipeline af lægemidler. For tidlige biotekselskaber, der endnu ikke har produkter på markedet, er adgang til risikovillig kapital afgørende for at kunne finansiere de kostbare og langvarige kliniske forsøg, der kræves, før eventuelle behandlinger kan godkendes.

Prissat i toppen af intervallet

At Attovia formåede at prissætte aktien i den høje ende af det udmeldte spænd, tyder på, at efterspørgslen fra investorer oversteg selskabets forventninger forud for noteringen. Det er ofte et positivt tegn for, hvordan aktien vil klare sig i den første handelsdag på Nasdaq, hvor markedet typisk reagerer på, om en IPO er overtegnet eller undertegnet.

Noteringen føjer sig til en række af 2026’s biotek-IPO’er i USA, hvor investorer igen har vist appetit på selskaber uden eksisterende omsætning, men med lovende teknologiplatforme rettet mod store sygdomsområder. Immunsygdomme regnes generelt for et af de kommercielt mest attraktive felter inden for lægemiddeludvikling, blandt andet fordi behandlingerne ofte kan anvendes til kroniske tilstande med langvarig medicinering.

Betydning for investorer

For danske investorer, der følger det amerikanske biotekmarked, er Attovias notering endnu et signal om, at risikovilligheden over for tidligt-fase medicinalselskaber er vendt tilbage efter en periode med afdæmpet IPO-aktivitet i sektoren. Selskaber uden godkendte produkter kan dog fortsat udgøre en høj risikoprofil, da succes afhænger af udfaldet af fremtidige kliniske forsøg og myndighedsgodkendelser.

Det er endnu for tidligt at vurdere, hvordan Attovia-aktien vil udvikle sig efter debuten, men den kraftige kapitalrejsning giver selskabet et solidt finansielt fundament til at fortsætte udviklingen af sin lægemiddelpipeline.

Kilder: Financialpost, Investing.com