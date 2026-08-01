Google trækker AI-billedværktøj i Google Earth efter deepfake-katastrofer

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

GOOGL.US 356,13 ▲ +6,73% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Alphabet-ejede Google har trukket en ny AI-drevet billedgenereringsfunktion tilbage fra kortapplikationen Google Earth, blot et døgn efter lanceringen. Årsagen er, at brugere hurtigt begyndte at generere falske billeder af katastrofer med værktøjet, hvilket ifølge både Investing.com og Business Insider udgjorde et brud på selskabets politikker for indhold.

Læs mere: Alphabet Aktie (GOOGL): kurs, analyse og købsguide

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Funktionen, der ifølge Decrypt gik under navnet “Nano Banana”, gjorde det muligt for brugere at generere fiktive satellitscener alene ud fra en tekstprompt. Det tog ikke lang tid, før brugere udnyttede muligheden til at fremstille troværdigt udseende billeder af naturkatastrofer og andre dramatiske begivenheder, som aldrig har fundet sted.

Bekymring blandt efterforskere og journalister

Ifølge Decrypt vakte de manipulerede billeder særlig bekymring blandt efterforskere og journalister, som normalt bruger Google Earth til at verificere begivenheder som naturkatastrofer og krigshandlinger. Hvis satellitbilleder fra platformen ikke længere kan betragtes som pålidelige, risikerer det at underminere en vigtig kilde til dokumentation af virkelige hændelser rundt om i verden.

Google Earth har i årevis fungeret som et centralt værktøj for både researchere, medier og menneskerettighedsorganisationer, der skal be- eller afkræfte påstande baseret på satellitoptagelser. Muligheden for at generere overbevisende falske versioner af samme type billeder rejser derfor spørgsmål, der rækker langt ud over selve produktet.

Google reagerede hurtigt

Business Insider beskriver, hvordan Google reagerede usædvanligt hurtigt og fjernede AI-billedfunktionen fra Google Earth, inden den nåede at være tilgængelig i mere end 24 timer. Den hastige tilbagetrækning understreger, hvor følsomt emnet deepfakes er blevet for teknologigiganterne, i takt med at generativ AI gør det stadig lettere at skabe overbevisende falsk billedmateriale.

Sagen føjer sig til en række lignende episoder, hvor techselskaber har måttet stramme op på eller trække AI-funktioner tilbage kort efter lancering, når det viser sig, at brugere finder utilsigtede eller skadelige anvendelser. For Alphabet er episoden en påmindelse om, at selv velmenende AI-integrationer i etablerede produkter kan udvikle sig til et omdømme- og tillidsproblem, hvis der ikke er tilstrækkelige spærrer på plads fra start.

Betydning for investorer

For investorer i Alphabet-aktien er episoden i sig selv næppe kursbestemmende, men den illustrerer en bredere risiko, som teknologisektoren i stigende grad må håndtere: reguleringsmæssigt og omdømmemæssigt pres knyttet til generativ AI. I takt med at Google, Microsoft, Meta og andre store aktører integrerer AI-funktioner dybere i deres produkter, øges også kravene til ansvarlig udrulning og hurtig respons, når noget går galt.

Sager som denne kan på sigt påvirke, hvor aggressivt selskaberne tør lancere nye AI-features, og hvor mange ressourcer der skal afsættes til sikkerhedstjek og indholdsmoderation, før produkter sendes ud til millioner af brugere. Det er en faktor, danske investorer med eksponering mod amerikanske techaktier bør holde øje med, i takt med at AI-kapløbet fortsætter mellem de store platforme.

Læs også: Big Tech har nu brugt over 1.000 mia. dollar på AI siden 2023

Kilder: Investing.com, Business Insider, Decrypt